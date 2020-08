Fideuram chiude i primi sei mesi con una raccolta netta di 6 miliardi

Anche a ferragosto si parla di consulenza finanziaria e private banking visto che questa mattina la principale società del settore ha comunicato i conti dei primi sei mesi dell’anno.

Dall’inizio di gennaio alla fine di giugno 2020 l’attività commerciale del Gruppo Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking ha permesso di conseguire una raccolta netta di 6 miliardi, in significativa crescita (+32%) rispetto al primo semestre del 2019 nonostante il marcato deterioramento del contesto di riferimento.

La gran parte di questa raccolta si è indirizzata verso la componente di risparmio amministrato (4,4 miliardi) riflettendo un orientamento più conservativo dei flussi di risparmio soprattutto nel primo trimestre dell’anno. La raccolta netta di risparmio gestito ha evidenziato una dinamica in graduale significativa ripresa a partire dal mese di aprile, attestandosi a 1,6 miliardi alla fine del semestre, in forte aumento rispetto all’analogo periodo del 2019 (0,2 miliardi).

Alla fine di giugno 2020 le masse amministrate della principale reti di consulenti finanziari e private banker erano pari a 239,3 miliardi, in marginale flessione (-1%) rispetto al 31 dicembre 2019 e in crescita di oltre 10 miliardi (+4%) rispetto a quelle al 30 giugno 2019.

L’evoluzione delle masse rispetto alla fine del 2019 è legata alla performance di mercato che, a fine giugno, ha risentito significativamente dell’incertezza derivante dalla diffusione globale dell’epidemia Covid-19 incidendo in maniera sfavorevole sui patrimoni. Tale effetto è stato parzialmente mitigato dal risultato di raccolta netta conseguito dalle reti di private banker. La componente di risparmio gestito è risultata pari a 160,9 miliardi, pari ad oltre 67% delle masse amministrate.

Al 30 giugno 2020 il numero dei private banker delle reti risultava pari a 5.801, con un portafoglio medio pro-capite pari a circa 41 milioni di euro.

Il conto economico dei primi sei mesi si chiude con un utile netto consolidato pari 419 milioni, in contenuta flessione (-8%) rispetto al primo semestre del 2019, principalmente a seguito di un aumento delle rettifiche di valore nette su crediti e delle imposte sul reddito.