Fideuram: al via il progetto “Private Wealth Assistant” destinato ai giovani consulenti finanziari

Prende il via oggi, presso l’Hotel Palazzo Parigi di Milano, il progetto “Private Wealth Assistant”, una nuova iniziativa di formazione di Fideuram, destinata ai giovani consulenti finanziari, al quale partecipano i primi 30 selezionati private banker di Fideuram, alla presenza dell’amministratore delegato, Paolo Molesini e del Condirettore Generale, Fabio Cubelli.

La nuova iniziativa ha l’obiettivo di formare una generazione di giovani professionisti di talento, affiancandoli ad un gruppo di consulenti di prima fascia che li guideranno nel loro percorso di crescita all’interno della società.

I giovani consulenti – neolaureati, o con brevi esperienze lavorative – saranno abbinati a singoli consulenti senior che hanno aderito al progetto; potranno così incrementare le competenze necessarie per crescere nella professione e supporteranno i propri referenti nella gestione delle attività in Team, con un modello già presente da molti anni nel mondo anglosassone di consulenza finanziaria.

Per ulteriori candidati sono in corso le selezioni interne e, una volta individuati, anch’essi saranno avviati lungo il medesimo percorso di crescita, che prevede tre cicli di formazione, necessari per preparare gli esami di iscrizione all’albo professionale e IVASS (assistant, 12 mesi), per sviluppare le competenze tecniche, relazionali e specialistiche (specialist, 12 mesi) e per consolidare l’esperienza di formazione, fino a ricoprire il ruolo di partner (24 mesi).