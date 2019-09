Fidelity International si rafforza in Italia con due nuovi ingressi

Si rafforza la presenza in Italia di Fidelity International. La società d’investimento indipendente, che gestisce 235,5 miliardi di euro a livello globale, ha annunciato l’ingresso di Giuseppe Parlà nel ruolo di senior sales manager e di Federica Fontana come sales manager.

Parlà proviene da Candriam dove ricopriva la carica di senior client relationship manager retail and wholesale. Fontana arriva da Amundi dove è stata prima marketing products & sales support e poi sales manager per la distribuzione retail.

Entrambi riporteranno a Natale Borra, responsabile della distribuzione di Fidelity International, e avranno il compito di consolidare e sviluppare i rapporti con le reti di distribuzione e i professionisti del risparmio presenti sul territorio italiano.

“Gli ottimi risultati di raccolta registrati nella prima parte del 2019 hanno confermato la fiducia dei clienti nei confronti delle nostre strategie di investimento – ha affermato Cosmo Schinaia, country head per l’Italia di Fidelity International, commentando i nuovi ingressi -. Ma i mercati finanziari oggi sono sempre più complessi e il ruolo dei professionisti è sempre più centrale nell’aiutare i clienti a ridurre questa complessità per fare scelte di investimento più in linea con i loro obiettivi. Abbiamo deciso di potenziare la nostra squadra proprio allo scopo di supportare ulteriormente i professionisti del risparmio a fronteggiare queste sfide e offrire così un servizio sempre più puntuale e tailor made”.