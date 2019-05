Presentato a Milano il Festival dell’energia: appuntamento a metà giugno

Inizia il conto alla rovescia per la XII edizione del Festival dell’Energia, che avrà luogo presso la Triennale di Milano i prossimi 13, 14 e 15 giugno. L’evento, presentato a Palazzo Marino mercoledì, sarà intitolato “ONLIFE ENERGY: abitare, muoversi, lavorare”, con l’obiettivo trattare nuove soluzioni per favorire la transizione verso sistemi energetici sostenibili, assieme ai maggiori player dell’energia. Roma e Milano, poi, si confronteranno direttamente con un incontro fra i rispettivi sindaci, Virginia Raggi e Beppe Sala.

Il Festival dell’Energia sarà, inoltre, la cornice entro la quale verrà presentata la candidatura italiana per ospitare COP26, la conferenza sul clima del 2020: il Festival sarà promotore del sostegno alla candidatura da parte dei partner e sponsor della manifestazione.

“Giunto alla sua XII edizione, il Festival si conferma la maggiore manifestazione nazionale sul tema: appuntamento nato per fare divulgazione e diventato negli anni, allo stesso tempo, una sorta di “stati generali” del settore. Atteso da una società sempre più attenta alle tematiche legate alla sostenibilità e all’ambiente, al consumo consapevole e informato, alle connessioni tra innovazione, stili di vita e lavoro”, ha dichiarato Alessandro Beulcke, presidente del Festival dell’Energia, “al Festival racconteremo un settore in cambiamento che si sta adeguando alle trasformazioni nel campo tecnologico. In un mondo sempre più interconnesso, in cui online e offline, reale e digitale non hanno più confini, anche l’energia deve cambiare il passo e rinnovarsi. Anche quest’anno daremo vita a un dibattito appassionato per approfondire la necessaria transizione verso l’Onlife Energy”.