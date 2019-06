FCA: saltano nozze con Renault, titolo affonda in Borsa

Sembrava cosa fatta, invece alla fine qualcosa è andato storto nel matrimonio tra Fiat Chrysler Automobiles-Renault. La conferma è arrivata nella notte dal gruppo FCA che ha annunciato il ritiro, “con effetto immediato”, dell’offerta d’integrazione da 33 miliardi di euro.

Poco prima, Renault, al termine della riunione del board andata avanti per oltre 6 ore, aveva fatto sapere di non essere stata in grado “di prendere una decisione a causa della richiesta manifestata da rappresentanti dello stato francese di posticipare il voto ad un altro consiglio”. Immediato il contraccolpo a Wall Street dove il titolo Fca ha perso il 3,71% nelle contrattazioni after hours.

Nonostante una “intesa di massima” tra le parti fosse data per raggiunta, il cda ha sposato la linea del ministro francese dell’Economia, Bruno Le Maire, che nella giornata di ieri ha chiesto di non avere fretta nel chiudere, ribadendo la sua volontà di tutelare l’industria francese e il gruppo automobilistico d’Oltralpe.

Il governo di Parigi, principale azionista della casa di Boulogne-Billancourt con una partecipazione pari al 15%, si era detto favorevole alla fusione ma aveva allo stesso tempo espresso una serie di condizioni per dare il suo via libera all’operazione.

Secondo il Wall Street Journal, inoltre, due rappresentanti di Nissan nel consiglio di amministrazione di Renault avrebbero ritirato l’appoggio alla proposta di fusione, alimentando i dubbi sull’impegno di Nissan a salvaguardare l’alleanza con Renault se la fusione andasse avanti.

In Francia “non vi sono attualmente le condizioni politiche perché una simile fusione proceda con successo”, ha scritto in una nota la casa del Lingotto. Fca continua “ad essere fermamente convinta della stringente logica evolutiva di una proposta che ha ricevuto ampio apprezzamento sin dal momento in cui è stata formulata e la cui struttura e condizioni erano attentamente bilanciati al fine di assicurare sostanziali benefici a tutte le parti”.

Fca ha dunque espresso la propria gratitudine ai vertici di Renault ed ai suoi partner Nissan e Mitsubishi “per il loro costruttivo impegno in merito a tutti gli aspetti della proposta”.