Fase 2: riaprono i negozi ma dovunque crolla il fatturato

Oltre 800.000 le imprese del commercio e dei servizi di mercato che hanno ripreso l’attività dopo oltre due mesi di chiusura forzata per l’emergenza sanitaria.Si tratta per oltre il 90%, di negozi di abbigliamento con acquisti concentrati, come quelli “per intimo, pantaloni e camicie, scarpe e accessori” come rivela Confcommercio secondo cui per altre settori, come ad esempio, per il food, il trend della ripresa sarà molto più lento. Ma una cosa è certa, dice la stessa associazione di categoria: aperture veloci, fatturati in affanno.

Fatturato in calo profondo per i negozi dei centri storici

“Lo avevamo previsto e le nostre rilevazioni sembrano darci ragione. I dati sono impressionanti, intendendo ovviamente sul versante negativo”, spiega Raffaele Rubin, founder e partner di Josas Immobiliare, un’agenzia di brokering specializzata nel commercial real estate, osservatorio privilegiato sulle dinamiche immobiliari fra Roma e Milano. “Ad oggi possiamo registrare nei fatturati dei centri storici un crollo dell’85-90% rispetto ai dati dello scorso anno e sarà una traccia dalla quale per riprenderci ci metteremo certamente del tempo”.

In tutto questo, a galoppare per i commercianti come per i cittadini, sono gli affitti.