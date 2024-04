Executive Master in Longevity Planning, al via la terza edizione

Il prossimo 9 aprile, alle 14:15, nell’ambito dell’Educational Corner del Salone del Risparmio, l’Active Longevity Institute (A.L.I.), guidata da Francesco Priore, lancia la terza edizione dell’Executive Master in Longevity Planning.

Questo corso, che si svolge in modalità streaming sincrono, è pianificato per accomodare gli impegni dei partecipanti con lezioni nei pomeriggi di venerdì e alcune mattinate di sabato, dal 19 aprile fino ai primi di luglio, per una durata totale di 62 ore.

Alla conclusione del master, gli studenti riceveranno un certificato di partecipazione e, dopo aver superato l’esame finale, il titolo di Longevity Planner. In aggiunta, esiste la possibilità di ottenere la certificazione Efpa specifica per il Longevity Planning tramite un esame dedicato. Questo programma rappresenta un’opportunità unica per i professionisti del settore finanziario e assicurativo, del wealth management e del private banking, per adeguare la loro professione alle esigenze di una clientela che invecchia e desidera proteggere se stessa e i propri beni in modo completo.