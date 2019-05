Europa, ecco come investire senza vincoli

“Il beneficio principale di essere investitori non vincolati è quello di non doversi preoccupare delle aree che potrebbero non generare valore nel lungo termine. In questo modo, concentriamo i nostri sforzi nell’individuare le migliori opportunità d’investimento in relazione all’attuale contesto macroeconomico“.

A parlare è Zehrid Osmani, head of global long-Term unconstrained di Martin Currie, società del gruppo Legg Mason.

Ma quali sono queste aree che potrebbero generare valore nel lungo termine? “Sicuramente non dobbiamo preoccuparci delle aree che non coprono il costo del capitale, ma possiamo limitarci a trovare quelle società sottovalutate dal mercato nel lungo periodo”.