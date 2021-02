Ethereum: arrivano i futures sul Chicago Mercantile Group

Sono ufficialmente arrivati sul Chicago Mercantile Group i tanto attesi futures su Ethereum. Attualmente il Chicago Mercantile Exchange (CME) offre già il Bitcoin Future, primo contratto future su BTC ad essere lanciato nel dicembre 2017, e ora arriva il future su Ethereum.

Ed è boom. In un solo giorno sono stati scambiati 388 contratti del nuovo prodotto basato su ETH. Secondo quanto riporta il sito CoinTelegraph.it, ogni contratto rappresenta 50 Ether e per il momento l’exchange impone un trade minimo di cinque contratti, per un valore complessivo di oltre 450.000$.

Le caratteristiche dei contratti che sono disponibili già da adesso al CME su Ethereum son: unità del contratto a 50 ETH; Fluttuazione minima di prezzo: 0,25$ per singolo Ether e dunque 12,50$ per singolo contratto; Codice del prodotto: ETH; Contratti disponibili: a 1, 2, 3, 4, 5, 6 mesi di distanza dal rolling, ovvero dal contratto con la scadenza più breve.

L’arrivo sul mercato di un future che rappresenti Ethereum è un’ottima notizia perché i futures hanno diverse caratteristiche molto interessanti, in grado di attirare gli investitori istituzionali. Tra queste caratteristiche troviamo costi bassi di transazione e la garanzia di CME, il principale mercato mondiale per questo tipo di contratti nonché regolamentato.

Ethereum: prezzo alle stelle

L’arrivo dei futures su Ethereum potrebbe portare i prezzi della seconda criptovaluta al mondo alle stelle. Come ha affermato poco tempo fa Simon Peters, analista ed esperto di criptovalute di eToro, “non è sbagliato ipotizzare un prezzo di 2.500 dollari entro la fine dell’anno. Tuttavia, come per tutte le criptovalute, il percorso sarà sicuramente tortuoso”.