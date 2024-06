Online il numero di giugno di “ETF News”: AXA IM punta sulle potenzialità della gestione attiva

È da oggi disponibile il nuovo numero di ETF News di giugno 2024.

Nel mese di maggio si è osservato un ritorno della propensione al rischio sui mercati finanziari, che ha portato a nuovi massimi per Wall Street e alcune materie prime come l’oro e il rame. Anche l’azionario europeo e l’argento hanno registrato significativi rialzi, mentre le criptovalute sono state trainate dall’approvazione dei primi ETF spot su Ethereum negli Stati Uniti. In questo contesto, gli strumenti quotati su ETFplus di Borsa Italiana hanno visto nel mese scorso un aumento sia in termini di quantità sia di flussi netti.

Il patrimonio complessivo investito nel mercato italiano degli ETF a fine maggio è cresciuto a 130,19 miliardi di euro, con una prevalenza degli ETF azionari sui mercati sviluppati che rappresentano il 46,2% del totale. Gli afflussi netti di maggio ammontano a 3,6 miliardi di euro, con incrementi in tutte le categorie, in particolare negli ETF azionari su mercati sviluppati e negli ETF obbligazionari.

In questo numero di ETF News, Demis Todeschini, da un anno head of ETF Sales Italy di AXA IM, ci ha raccontato delle potenzialità degli ETF a gestione attiva. Questa tipologia di fondi ha visto una crescita significativa negli ultimi anni, rappresentando ora il 2% del totale degli asset degli ETF in Europa.

Todeschini ha sottolineato come questi ETF attivi offrano un’alternativa interessante ai tradizionali ETF passivi, grazie alla capacità di generare alpha e mantenere un controllo sui costi. La principale sfida per AXA IM è stata fornire ETF a gestione attiva capaci di dare accesso a tutte le opportunità presenti in asset classes come l’high yield e il credito investment grade con un robusto profilo ESG.

Numerose le novità dal mondo degli ETF. Tra le più importanti, il traguardo raggiunto dal VanEck Semiconductor UCITS ETF che ha raddoppiato il patrimonio del suo a oltre 2 miliardi di dollari. Inoltre, GraniteShares ha superato i 5 miliardi di dollari di asset in gestione (AUM), grazie alla popolarità dei prodotti a leva 3x Long su Nvidia e MicroStrategy.

Dal canto suo, 21Shares ha lanciato sul London Stock Exchange (LSE) quattro ETN collateralizzati al 100% sulla criptovalute, segnando il suo ingresso nel mercato del Regno Unito. Infine, Negli Stati Uniti la SEC ha approvato la quotazione di otto ETF spot su Ether, un passo significativo per gli investimenti diretti nella seconda maggiore criptovaluta.

La classifica di maggio dei migliori ETF quotati in Italia rivela che il prodotto che ha ottenuto la miglior performance è stato l’Xtrackers Switzerland, con un aumento dell’8,5%, seguito dall’Amundi MSCI World Information Technology (+7,8%). Al contrario, gli ETF che investono nei mercati emergenti, in particolare in America Latina e Brasile, hanno registrato le peggiori performance del mese, con l’iShares Msci EM Latin America che ha perso oltre il 10%, seguito dall’Xtrackers MSCI Brazil con un ribasso del 9,5%.