Esg, sondaggio BlackRock: Covid-19 sarà incentivo all’investimento green

Il 75% degli investitori globali sta già adottando o intende adottare l’integrazione dei fattori ambientali, sociali e di governance (Esg) nel proprio portafogli; un risparmiatore su cinque si dice convinto che la pandemia sarà un ulteriore incentivo agli investimenti sostenibili.

E’ quanto emerge dal sondaggio condotto da BlackRock su 425 investitori in 27 Paesi (compresi piani pensione pubblici e aziendali, asset manager, donazioni, fondazioni e gestori patrimoniali globali) le cui risorse in gestione superano i 25mila miliardi di dollari. Secondo la maggioranza di questo campione, prevale l’intenzione di raddoppiare i rispettivi asset Esg nei prossimi cinque anni.

“Il cambiamento strutturale identificato all’inizio di quest’anno è proseguito, via via che la convergenza delle pressioni politiche e normative, i progressi tecnologici e le preferenze dei clienti hanno trasformato la sostenibilità in un nuovo standard d’investimento,” ha dichiarato Mark McCombe, Chief Client Officer di BlackRock, “i risultati del nostro sondaggio dimostrano che questa transizione sostenibile ha una portata mondiale”.

Esg, Europa più attenta alla “questione morale”

Dopo l’integrazione Esg, gli investimenti “sostenibili” che riscuotono il maggior interesse sono i fondi tematici o l’impact-investment, nella regione EMEA queste strategie sono utilizzate dal 56% e il 52% degli intervistati.

In quest’ultima regione (che include l’Europa) la maggioranza assoluta degli investitori afferma di dedicarsi all’investimento sostenibile non tanto per ragioni di riduzione dei rischi o per i ritorni attesi, bensì, più semplicemente, perché ritiene che sia “la cosa giusta”. Sotto questo aspetto gli investitori americani risultano ancora ancorati, nell’approccio all’Esg, a preponderanti logiche di profitto.