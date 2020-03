Coronavirus: come dominare le proprie emozioni quando i mercati crollano

Dal 19 febbraio a oggi, 6 marzo il Ftse Mib ha perso oltre 20% del suo valore. Lo S&P 500, nello stesso periodo ha perso il 10,72%. Le conseguenze economiche della pandemia da coronavirus sono ancora difficili da prevedere nella loro interezza, ma è ormai certo che saranno assai rilevanti.

Per gli investitori, specialmente per i più giovani, i quali non hanno mai vissuto in prima persona un crollo azionario di questa portata, è uno di quei momenti che mette a dura prova i nervi. E’ il caso di rivedere l’allocazione del proprio portafoglio? E’ il caso di vendere? Tutte domande più che legittime alle quali, tuttavia, è necessario dare risposta isolando per quanto possibile il pensiero razionale dalle emozioni. Che sia comprare quando i mercati stanno salendo con forza, oppure vendere quando stanno crollando – come nelle ultime due settimane – l’importante è non lasciarsi prendere dall’impulso. Ecco alcuni suggerimenti: