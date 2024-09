Elon Musk sempre più ricco: entro il 2027 sarà il primo trilionario del mondo

Non smette di far parlare di sè Elon Musk, il patron di Tesla e Space X, che entro il 2027 diventerà il primo trilionario della storia. A fare i conti in tasca all’imprenditore è uno studio ripreso dal Guardian di Informa Connect Academy secondo cui il primato che conquisterà il CEO della casa automobilistica elettrica Tesla, della società di razzi privati SpaceX e della piattaforma di social media X (ex Twitter) deriva dal fatto che la sua ricchezza è cresciuta a un tasso medio annuo del 110%.

Elon Musk diventerà il primo trilionario del mondo entro il 2027

Ad agosto il miliardario ha annunciato il suo sostegno a Donald Trump, candidato repubblicano alla seconda presidenza alle elezioni di novembre. E l’ex presidente ha ricambiato annunciando nei giorni scorsi che, se vincerà le elezioni presidenziali del 5 novembre, istituirà una commissione per l’efficienza governativa guidata proprio dal patron di Tesla.

Ma oltre alla persona più ricca del mondo, che possiede 251 miliardi di dollari, il rapporto dell’Informa Connect Academy nomina altre persone sulla buona strada per ottenere lo status di trilionario. Secondo l’analisi dietro Musk si potrebbe collocare il fondatore di un conglomerato commerciale, l’indiano Gautam Adani, cbe potrebbe diventare trilionario nel 2028 se il suo tasso di crescita annuale rimarrà al 123%. Sul podio anche Jensen Huang, amministratore delegato dell’azienda tecnologica Nvidia, e Prajogo Pangestu, magnate indonesiano dell’energia e delle miniere, che potrebbero diventare trilionari nel 2028, se le loro traiettorie di ricchezza si manterranno tali. Bernard Arnault, capo di LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton e terza persona più ricca del mondo con circa 200 miliardi di dollari, è sulla buona strada per superare il trilione di dollari nel 2030, lo stesso anno di Mark Zuckerberg, CEO di Meta.

Quali sono le aziende da “1 trilione di dollari”

Poche aziende si sono assicurate valutazioni superiori a 1 miliardo di dollari. La Berkshire Hathaway ha recentemente superato questo arduo obiettivo a fine agosto, pochi giorni prima che il suo fondatore Warren Buffett festeggiasse il suo 94° compleanno. Nvidia si è unita al club nel maggio 2023 e a giugno ha raggiunto i 3 miliardi di dollari, posizionandosi in quel momento dopo Microsoft e prima di Apple come la seconda azienda più preziosa al mondo.

La domanda su chi possa essere il primo trilionario del mondo ha da sempre affascinato il grande pubblico sin da quando il mondo ha incoronato il suo primo miliardario nel 1916. Si tratta di John D. Rockefeller, fondatore e all’epoca maggiore azionista della Standard Oil.

Ma nonostante l’interesse, molti studiosi considerano l’accumulo di immense ricchezze come un male sociale. Un rapporto ha calcolato che l’1% più ricco dell’umanità è responsabile di più emissioni di carbonio – uno dei principali fattori della crisi climatica in corso – rispetto al 66% più povero.