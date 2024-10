Elon Musk presenta il robotaxi ma delude le attese. Titolo crolla a Wall Street

Le azioni del produttore di veicoli elettrici Tesla crollano del 5,8% nel premercato statunitense dopo che l’atteso evento della società dedicato ai robotaxi – in cui l’amministratore delegato Elon Musk ha svelato il concept car a guida autonoma Cybercab – non ha impressionato gli investitori.

Tra le poche aziende che hanno lanciato con successo le auto a guida autonoma sulle strade pubbliche c’è Waymo di Google, che ha offerto il suo servizio di robotaxi al pubblico da giugno. E ora arriva Musk.

Musk presenta il robotaxi Cybercab di Tesla

Musk ha rivelato il concept car Cybercab di Tesla, un veicolo basso, argentato e a due posti, senza volante né pedali. Nel progetto si prevede che l’auto sia in grado di guidarsi autonomamente al momento del lancio.

Il numero uno di Tesla ha detto che l’azienda spera di produrre il Cybercab prima del 2027, ma non ha fornito dettagli su dove verranno prodotte le auto dichiarando al contempo che i consumatori potranno acquistare una Tesla Cybercab a un prezzo inferiore a 30.000 dollari.

La macchina a guida completamente robotizzata è anche dieci volte più sicura di una normale. “Non si stanca, non guarda il cellulare. Poi è stata allenata con i dati di più di un milione di macchine: è preparata per situazioni che non vi sognate nemmeno … Il Robotaxi è la scommessa di Tesla per il futuro. Non quello “apocalittico spesso vaticinato da Hollywood, ma un futuro glorioso, felice. L’autonomia vi restituisce il tempo. Non dovrete più guidare per spostarvi. La vostra macchina diventerà un comodo salottino, in cui potrete dormire, lavorare, bere un drink: vivere”

Nel corso del maxi evento tenutosi a Los Angeles, che ha visto nel pubblico anche il presidente di Stellantis, John Elkann, Musk ha fornito delle indiscrezioni per il futuro prossimo di Tesla. L’anno prossimo il “FSD senza supervisione” sarà operativo in Texas e in California nei veicoli elettrici Model 3 e Model Y dell’azienda. FSD, acronimo di Full Self-Driving, è il sistema di assistenza alla guida premium di Tesla, oggi disponibile in versione “supervisionata” per i veicoli elettrici Tesla. La tecnologia richiede comunque un conducente umano al volante, pronto a sterzare o frenare in qualsiasi momento.

Lo slancio pre-evento si affievolisce

Era un evento particolarmente atteso dalla comunità degli investitori il lancio del robotax di Musk ma gli analisti sono rimasti delusi. Così gli esperti di Barclays hanno affermato che le rivelazioni non sono riuscite a mettere in luce alcuna opportunità a breve termine per Tesla, dando invece priorità alla visione di Musk per un futuro di guida completamente autonoma.

“Come previsto, come le precedenti presentazioni di prodotti Tesla, l’evento è stato povero di dettagli e ha invece enfatizzato la visione alla base degli sforzi di crescita di Tesla nel settore AI/AV [veicoli autonomi]”, ha scritto il team auto & mobilità di Barclays in una nota. “Tuttavia, non ci sono stati aggiornamenti che indicassero le opportunità a breve termine. Tesla non ha mostrato il suo modello a basso costo previsto per la produzione del primo semestre del 2005”, hanno aggiunto. “Inoltre, non abbiamo ricevuto alcun aggiornamento a breve termine sui progressi dell’FSD, né dati che riflettano un miglioramento del sistema”.

Sulla stessa lunghezza d’onda gli analisti di Piper Sandler secondo cui “la maggior parte delle aziende orientate al trading non sarà soddisfatta della presentazione del robo-taxi”.

“Non saremmo sorpresi se il titolo cedesse nelle prossime settimane, dato che lo slancio pre-evento si affievolisce”, hanno affermato gli analisti della banca d’investimento nella nota.

Morgan Stanley, nel frattempo, ha suggerito che Musk non è riuscito a dimostrare che Tesla è un’azienda di intelligenza artificiale durante l’evento. Gli analisti della banca hanno notato che Musk non ha menzionato alcun dettaglio sui miglioramenti al sistema FSD di Tesla, né il miliardario è sceso nei dettagli riguardo ai piani vociferati di un legame tra Tesla e xAI, la società di AI di Musk.

L’evento “nel complesso ha deluso le aspettative su una serie di aspetti: la mancanza di dati relativi al tasso di cambiamento del sistema FSD/tecnologia, l’economia del ride-sharing e la strategia go-to-market”, hanno scritto gli analisti di Morgan Stanley in una nota.