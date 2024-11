Elezioni USA: tutti gli scenari di mercato in base all’esisto del voto

L’America è chiamata alle urne e domani, 5 novembre 2024, eleggerà il nuovo presidente, scegliendo tra il repubblicano Donald Trump e la democratica Kamala Harris. In realtà gli esiti delle elezioni USA sono diversi e i mercati finanziari potrebbero reagire diversamente.

In particolare Karsten Junius, Chief Economist di J. Safra Sarasin individua ben cinque scenari elettorali per i mercati finanziari: una vittoria dei repubblicani, una Presidenza Trump ma con un congresso diviso, una vittoria di Kamala Harris, una presidenza Harris ma con Congresso diviso e infine elezioni contestate.

Vittoria Trump: risultato pessimo per le obbligazioni

In caso di vittoria dei repubblicani, Trump avrebbe i mezzi per attuare le sue politiche in misura significativa. “I mercati probabilmente prezzerebbero un ciclo di tagli dei tassi della Fed più breve e un premio a termine più alto per tenere conto dell’incertezza aggiuntiva, riflettendo anche un potenziale scontro tra politica fiscale e monetaria. Una vittoria repubblicana è il risultato peggiore per le obbligazioni. I rendimenti probabilmente aumenterebbero in questo caso, poiché i mercati non sono ancora completamente prezzati, con un ampliamento degli spread di credito sulle obbligazioni dei mercati emergenti (EM), poiché questi ultimi sono destinati a perdere di più a causa delle perturbazioni commerciali” dice l’esperto.

Una vittoria repubblicana potrebbe inizialmente essere vista come la più favorevole per gli utili statunitensi e portare il mercato USA a sovraperformare il resto del mondo. I dazi doganali saranno un fattore di rischio, ma soprattutto per i titoli azionari al di fuori degli Stati Uniti. Per quanto riguarda i settori, ci aspettiamo che gli industriali, i servizi di comunicazione e i beni di consumo discrezionali traggano i maggiori vantaggi dalla riduzione delle imposte, mentre i tassi d’interesse più elevati, la riduzione della regolamentazione e il miglioramento delle attività di M&A favoriranno probabilmente i titoli finanziari. I finanziari sarebbero inoltre meno colpiti da potenziali dazi, che potrebbero compensare alcuni degli effetti fiscali positivi per i settori industriali e discrezionali. L’energia dovrebbe beneficiare di processi di approvazione più rapidi, ma se ciò dovesse portare a una maggiore produzione di petrolio e gas e a prezzi più bassi, l’impatto effettivo sulla performance è più ambiguo. I servizi petroliferi sono il nostro segmento preferito dello spazio energetico, in quanto probabilmente beneficerebbero della costruzione di infrastrutture petrolifere.

Presidenza Trump e Congresso diviso: come reagiranno i mercati

Il secondo scenario ipotizzato vede una Presidenza Trump con un Congresso diviso e gli esperti si aspettano che la reazione delle obbligazioni e degli spread creditizi statunitensi sia più contenuta.

La direzione dei movimenti degli spread creditizi FX e EM dovrebbe essere più o meno la stessa dello scenario di “vittoria repubblicana”, anche se meno pronunciata. Prevediamo che l’oro rimanga intorno al livello attuale. Con la riduzione del margine di manovra per i tagli fiscali, i titoli azionari statunitensi non riceverebbero probabilmente lo stesso sostegno agli utili che si avrebbe in uno scenario di “vittoria repubblicana”. Tuttavia, ci aspettiamo che superino la performance del resto del mondo, che sarebbe più esposto all’impatto dell’aumento dei dazi statunitensi. I titoli finanziari statunitensi potrebbero comunque beneficiare di una minore regolamentazione, di una ripresa delle attività di fusione e acquisizione e di tassi più elevati. I servizi petroliferi vedrebbero probabilmente livelli di sostegno simili a quelli di uno scenario repubblicano.

Vittoria democratica: peggiora la traiettoria del deficit

Una vittoria democratica implica probabilmente un peggioramento della traiettoria del deficit rispetto alle proiezioni della legge attuale, anche se in misura minore rispetto a una vittoria repubblicana, poiché gli aumenti previsti delle imposte sulle imprese non compenserebbero la spesa pubblica aggiuntiva.

La minore incertezza politica potrebbe portare a una riduzione del premio per il rischio attualmente riflesso nel prezzo dell’oro. I titoli azionari statunitensi potrebbero iniziare a valutare l’aumento delle imposte sulle società. L’aumento dell’aliquota d’imposta sulle società proposto dai Democratici al 28%, dall’attuale 21%, ridurrebbe gli EPS dell’S&P 500 di circa il 4%, annullando così la metà dei guadagni ottenuti con la riforma di Trump del 2017. Tra i settori, gli industriali e i finanziari sarebbero i più esposti all’aumento delle tasse, mentre i servizi di pubblica utilità sono i meno colpiti. Da un punto di vista regionale, ci aspettiamo che le azioni globali beneficino di una minore probabilità di dazi su larga scala.

Presidenza Harris con Congresso diviso: un vantaggio per le obbligazioni

Una presidenza Harris con un Congresso diviso sarebbe probabilmente il risultato più vantaggioso per le obbligazioni statunitensi. Le politiche di Harris sarebbero probabilmente considerate meno inflazionistiche. Un Congresso diviso ridurrebbe i piani di spesa fiscale dei Democratici, in modo tale che la probabile traiettoria del deficit sarebbe la più bassa di tutti gli scenari.

Ci aspettiamo quindi un calo dei rendimenti obbligazionari in questo caso. Dato che gli spread di credito in generale sono vicini ai minimi, il potenziale per un ulteriore inasprimento è ridotto. Questo scenario sarebbe il più negativo per il dollaro e il più favorevole per il franco svizzero e lo yen. Le valute europee e dei paesi emergenti beneficiano di una posizione più favorevole sui dazi. Prevediamo che l’oro rimanga intorno al livello attuale. La probabilità di un aumento delle imposte sulle società sarebbe significativamente ridotta rispetto a uno scenario di vittoria dei democratici, limitando così i venti contrari agli utili per l’S&P 500. I titoli finanziari si trovano ad affrontare un contesto meno favorevole rispetto a uno scenario di vittoria repubblicana, a causa di tassi più bassi e normative invariate. I servizi di pubblica utilità ne trarrebbero vantaggio, grazie al mantenimento dei crediti d’imposta IRA. I titoli azionari al di fuori degli Stati Uniti potrebbero inizialmente guadagnare rispetto a quelli statunitensi, data la minore probabilità di implementazione di tariffe su larga scala.

Elezioni contestate: scenario di risk-off sui mercati

Infine l’ultimo scenario, di un’elezione contestata provocherebbe probabilmente un’elevata volatilità di mercato, in particolare nei mercati del rischio. I titoli di Stato statunitensi potrebbero beneficiare di una fuga verso la sicurezza, mentre gli spread creditizi dovrebbero generalmente allargarsi. L’elevata volatilità dei cambi è solitamente accompagnata da un rafforzamento del dollaro.

Anche il franco svizzero dovrebbe registrare afflussi da rifugio sicuro in un simile scenario. L’oro beneficerebbe di un’elezione contestata, poiché i premi all’incertezza politica potrebbero aumentare. L’aumento delle tensioni potrebbe pesare sui mercati azionari in generale. I segmenti più ciclici e in particolare i titoli finanziari sono i più esposti a uno scenario di risk-off.

Esiste tuttavia la possibilità concreta che il vincitore non sia noto per qualche tempo. Secondo l’esperto, si tratta di uno scenario di rischio di coda non trascurabile, che potrebbe portare a un risk off sui mercati.