Elezioni Usa: Trump in vantaggio tra gli scommettitori

Si fa sempre più forte la corsa alla Casa Bianca e gli ultimi sondaggi mostrano un braccio di ferro serrato tra i due candidati anche se i bookmaker dei mercati vedono un netto favorito e sin tratterebbe del tycoon, Donald Trump.

E’ stato recentemente revocato il divieto sulle scommesse negli Stati Uniti aprendo un nuovo capitolo nel mercato delle puntate politiche, portando a un’ondata di scommesse sulla corsa presidenziale del 2024. Secondo quanto riportato dal Financial Times, la piattaforma Kalshi è stata al centro di questa trasformazione dopo aver vinto una battaglia legale a Washington che ha permesso di legalizzare il mercato.

Indice Il mercato delle scommesse politiche negli Usa

Kalshi consente ora di piazzare scommesse sulla vittoria di Donald Trump o di Kamala Harris, con la possibilità di investire fino a 100 milioni di dollari. Nei giorni immediatamente successivi all’apertura del mercato, le scommesse hanno già superato i 12 milioni di dollari, e la piattaforma sta cercando di attirare ulteriori operatori istituzionali. Le scommesse funzionano come opzioni binarie, dove ogni contratto vale fino a un massimo di 1 dollaro. Il prezzo di questi contratti varia in base alle probabilità percepite di vittoria dei candidati, aggiornandosi in tempo reale in risposta alle fluttuazioni del mercato e alle notizie che possono influenzare la corsa elettorale.

Al momento, i contratti sulla vittoria di Trump sono scambiati a 54 centesimi, indicandolo come leggermente favorito, mentre quelli su Harris sono valutati a 47 centesimi.

E le altre piattaforme? Dopo aver favorito Harris per due mesi consecutivi, i trader di PredictIt sono passati a Trump, unendosi alla schiera di scommettitori che mostrano come l’ex presidente sia il favorito per vincere le elezioni.

Qualche giorno fa, Trump era favorito su Harris, 54% a 49% su PredictIt, e il cambiamento avvenuto la scorsa settimana è anche la prima volta che Harris è sceso sotto il 50% sulla piattaforma dalla fine di luglio.

“A tre settimane dalla fine della campagna elettorale e con i sondaggi che mostrano una sostanziale parità, non credo che questi siano gli ultimi cambiamenti che vedremo sul mercato”, ha dichiarato a FOX Business la portavoce di PredictIt Lindsey Singer.

Su PolyMarket, mercato di previsioni basato sulle criptovalute, i trader hanno visto Trump più competitivo negli ultimi mesi e hanno mostrato i due candidati in una situazione di parità all’inizio di ottobre, ma da allora Trump si è allontanato dalla vice presidente di Joe Biden con un vantaggio. Lunedì scorso, gli scommettitori di PolyMarket davano a Trump il 55% di probabilità di vittoria e ad Harris solo il 45%. La vittoria di Trump è prevista anche da tutti i mercati di pronostici monitorati da RealClearPolitics che danno all’ex presidente il 54,1% di possibilità di vincere le elezioni, contro il 44,9% di Harris.

Anche su Betfair, Trump è visto come il favorito al 52% contro il 43% di Harris e al 53% contro il 44% su Smarkets. Betsson, Bavada e Bwin hanno indicato le probabilità di vittoria di Trump rispettivamente al 56%, 54% e 55%, mentre tutte e tre le piattaforme hanno dato ad Harris il 46% di possibilità. Points Bet ha dato a Trump il 57% di probabilità di vittoria, contro il 45% di Harris.