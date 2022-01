Elezione Quirinale: quanto guadagnerà il successore di Mattarella

Si apre ufficialmente fra pochi giorni, il 24 gennaio, la partita per il Quirinale con la scelta del nuovo Presidente della Repubblica che andrà a succedere a Sergio Mattarella.

Secondo la Costituzione, può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d’età e goda dei diritti civili e politici. L’ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica e l’assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.

Presidente della Repubblica: quanto guadagna

Sul sito del Quirinale si può spulciare il bilancio per la presidenza della Repubblica. Come si vede dalle previsioni per il triennio 2021-2023, l’anno scorso la dotazione annuale è stata di 224 milioni di euro e tale cifra resterà tale per i prossimi due anni. Ma tale cifra non va tutta al Capo dello Stato.

Al Presidente difatti è destinato lo 0,11% circa 239mila euro all’anno, 18.300 euro al mese con la tredicesima. Il resto viene speso per mantenere tutta la Presidenza, i dipendenti del Quirinale, il mantenimento degli immobili, le residenze, i giardini.

Quanto guadagnano gli altri capi di stato

Tra i Capi dello Stato più ricchi nel mondo troviamo l’ex cancelliera Angela Merkel, con cifre mensile quasi il triplo di quelle che finora ha percepito Mattarella e che percepirà il suo successore.

A seguire la Regina Elisabetta II d’Inghilterra, che ogni anno porta nelle sue casse reali quasi 90 milioni di Euro. A Singapore, dove il Capo dello Stato percepisce 1,61 milioni di dollari all’anno. Joe Biden, invece, guadagna 400.000 dollari annui per ricoprire il ruolo di Presidente degli Stati Uniti d’America.