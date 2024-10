Efpa Italia Meeting 2024, il resoconto della prima giornata a Firenze

Sono oltre 900 i consulenti finanziari che a Firenze hanno partecipato alla prima giornata dell’Efpa Italia Meeting 2024. L’edizione di questo anno ha come file rouge la finanza comportamentale come emerge dal titolo della due giorni “WYSIATI. Finanza tra realtà e profezia.”

Dopo i saluti di Nicola Ardente, vicepresidente di EFPA Italia, i lavori di questa edizione sono stati aperti dal professor Ruggero Bertelli e dal segretario generale del Censis Giorgio De Rita che hanno sottolineato ancora una volta l’importanza dell’educazione finanziaria per i consulenti finanziari che devono guidare i risparmiatori a prendere decisioni di investimento più consapevoli, orientandoli al lungo periodo. In questo modo si evitano gli errori di breve termine determinato dall’emotività e dal condizionamento delle notizie negative.

“Dobbiamo portare l’investitore a pianificare secondo i suoi obiettivi di vita, distogliendolo dalle scelte di breve termine. Questo è il compito di un consulente finanziario che guarda alto” ha evidenziato Bertelli.

Nel corso della giornata si sono susseguiti gli interventi degli esperti di Blackrock, JP Morgan AM e Fidelity che hanno esposto le loro visioni sui mercati con un occhio di riguardo agli investimenti azionari globali, gli unici in grado di cogliere tutte le tendenze dell’economia.

La prima giornata dell’Efpa Italia Meeting si è conclusa con la testimonianza dell’imprenditore della moda Maurizio Marinella, titolare dell’omonimo marchio, che da tre generazioni realizza alcune delle cravatte più apprezzate in tutto il mondo. Anche per Marinella è importante avere una visione di lungo termine, che vale sia per il mondo delle imprese che per quello degli investimenti.

Gli Active learning di apertura

Nel corso della mattinata si sono tenuti gli Active learning di Capital Group, Intermonte e Quantalys. Gli esperti della società di gestione Usa hanno fatto il punto sui mercati azionari dopo il prolungato rally dei titoli tecnologici.

Antonio Cesarano di Intermonte ha poi evidenziato i principali fattori che stanno influenzando i mercati finanziari come le tensioni in Medioriente, le mosse di politica monetaria varate dalla Cina per favorire la congiuntura di Pechino e le prossime mosse delle banche centrali.

Infine Paolo Cucurachi, membro del comitato scientifico di Quantalys ha confrontato le tesi di due premi Nobel come Harry Markowitz e Daniel Kahneman sulla razionalità dei mercati e sulle scelte di investimento dei risparmiatori.