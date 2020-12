Effetto Covid sui consumi in Italia, come sono cambiate le spese nel 2020

Il 2020 è stato un anno di profondi cambiamenti per tutto il Paese e anche i consumi degli italiani sono mutati in seguito alla pandemia e alle norme per contrastarla. Come? La risposta arriva dall’Osservatorio sui Consumi di ShopFully, tech company italiana leader nel Drive-to-Store, che ha chiesto agli italiani quelli che nel loro percepito sono stati i principali scostamenti rispetto agli anni passati.

Dalla ricerca emerge che il 66% dei rispondenti ha dichiarato di avere speso più in Food&Beverage rispetto agli anni passati, il 23% di avere aumentato la spesa per arredamento e cura della casa e il 18% per la cura della persona (prodotti per il corpo, skincare, make-up, creme).

Prevedibilmente, a crollare maggiormente sono invece state le spese percepite per le attività fuori casa, come i viaggi, nel 51% dei casi, e l’abbigliamento, per il 43% dei rispondenti alla ricerca.

Cresce l’attenzione per la cura della casa

Anche in seguito ai lockdown e alle restrizioni alla circolazione, nel 2020 l’abitazione è stata come non mai una vera e propria compagna di viaggio per gli italiani, trasformandosi di conseguenza. La stanza della casa in cui gli italiani dichiarano di aver investito maggiori risorse risulta la cucina per il 45% dei rispondenti, seguita ad una certa distanza da salotto/zona studio nel 18% dei casi.

Questo trend è confermato anche dalle ricerche di promozioni che le persone hanno effettuato sui marketplace di ShopFully (DoveConviene, PromoQui e Volantino Facile): rispetto al 2019 tra gli oggetti con maggior incremento ci sono friggitrici con +154%, congelatori +96%, lavastoviglie +24%, frigoriferi +21% e scope elettriche e aspirapolvere +21%.

Proprio le promozioni nel 2020 hanno giocato un ruolo cardine nell’influenzare le decisioni di acquisto degli italiani. Ben il 73% dei rispondenti dichiara infatti di aver fatto più attenzione alle spese rispetto agli anni precedenti, dando maggiore importanza alle promozioni in corso.