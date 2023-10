EET, le soluzioni per il fotovoltaico alla portata di tutti: come funziona il sistema SolMate

Il cambiamento climatico è sempre più al centro del dibattito pubblico e la consapevolezza dei cittadini ha raggiunto livelli inimmaginabili fino a pochi anni fa. La scienza parla chiaro e gli eventi climatici estremi sono sotto gli occhi di tutti, anche in Italia. Questo ha portato in un costante e crescente impegno dei cittadini e delle aziende nell’adottare pratiche più sostenibili in tutti i settori possibili con l’obiettivo di ridurre l’impatto sull’ambiente e consegnare alle future generazioni un Pianeta più sano.

Le azioni concrete che tutti possono compiere sono sempre più chiare, ma spesso l’impegno richiesto per affrontare il problema può sembrare insormontabile. Se sostituire le vecchie lampadine a casa con delle moderne lampade a led o cambiare i vecchi elettrodomestici con nuovo dispostivi di classe più alta possono essere gesti alla portata di tutti, pensare di dotarsi di pannelli solari in totale autonomia, e sfruttare così l’energia del sole per risparmiare sui costi energetici, per molti può costituire uno scoglio all’apparenza difficile da superare.

È davvero così semplice installare dei pannelli solari per fare un passo in avanti verso l’indipendenza energetica? Bisogna avere particolari competenze per scegliere i pannelli più adatti alle proprie esigenze? Da dove partire? La buona notizia è che grazie all’avanzamento tecnologico l’energia solare è diventata sempre più accessibile ed è sufficiente affidarsi alle realtà del settore che più di altre guardano al futuro e stanno lavorando da tempo per rendere la produzione dell’energia rinnovabile alla portata di tutti.

EET, l’energia solare sempre più alla portata di tutti

Dal 2021 anche in Italia è possibile affidarsi a EET (Efficient Energy Technology), la startup austriaca specializzata in soluzioni per il fotovoltaico che è riuscita a progettare e realizzare un innovativo ed elegante sistema fotovoltaico da installare facilmente nel proprio giardino, sul balcone o sulla terrazza.

Fondata nel maggio del 2017 da Christoph Grimmer, Florian Gebetsroither e Stephan Weinberger, EET si è specializzata negli anni nella creazione di tecnologie innovative per dare la possibilità a tutti di produrre energia. Anno dopo anno, grazie alla passione e alla competenza, la squadra di EET è cresciuta arrivando oggi a contare 80 dipendenti, oltre 25.000 unità vendute dal 2017 ad oggi e un fatturato stimato per il 2023 di 12 milioni di euro.

Oggi EET, dopo una presenza già consolidata in Austria, Germania, Svizzera, Italia e Francia, sta espandendo le sue attività anche in Spagna e Portogallo e in parallelo sta avviando un processo di industrializzazione per ottimizzare la produzione dei suoi prodotti e soddisfare la crescente domanda di mercato, aumentando la scala di produzione e migliorando l’efficienza pur mantenendo gli elevati standard qualitativi che hanno sempre caratterizzato i prodotti di EET fin dalla sua fondazione.

Il segreto del successo di EET

Il motivo di tanto successo è da ricercare nelle tecnologie all’avanguardia che EET ha messo a punto per un futuro energetico sostenibile, un sistema semplice che chiunque può installare e gestire nella propria abitazione con grande facilità e che risponde al nome di SolMate. Di cosa si tratta? Di una unità di accumulo collegata ai pannelli fotovoltaici (fino a 2000 watt di picco) tramite un cavo che a sua volta viene collegata a una normale presa di corrente per alimentare l’elettricità generata nella rete domestica (fino a 800 watt).

Christoph Grimmer, uno dei tre giovani fondatori di EET, ha così descritto i vantaggi unici di SolMate: “Se si produce più energia di quella necessaria, ‘SolMate’ immagazzina l’energia per un uso futuro (capacità di accumulo di 1,44 kWh). In questo modo, durante il giorno quando non c’è nessuno a casa, può coprire i bisogni di base dell’abitazione caricando contemporaneamente la batteria per le ore serali“.

Alla base del successo di “SolMate” c’è l’innovativa tecnologia di misurazione, il “NetDetection” di EET, che è in grado di rilevare con precisione la quantità di energia elettrica necessaria e consumata e la fornisce all’abitazione. Grazie a questa ottimizzazione del consumo, “SolMate” può ridurre fino al 50% la domanda di elettricità di un’abitazione media e può essere utilizzato anche in modalità isola. Con una presa di corrente integrata, il sistema funge da soluzione di backup di emergenza o può essere utilizzato come rete elettrica portatile.

I tanti vantaggi di SolMate

Il sistema fotovoltaico e di accumulo SolMate è ad oggi il più moderno presente sul mercato e può essere installato con facilità, senza la necessità di avere particolari competenze, senza intervenire sulla struttura dell‘abitazione e senza burocrazia: è sufficiente collegare i pannelli alla batteria di accumulo e collegare quest’ultima a una normale presa di corrente. In questo modo, senza alcun intervento da parte dell’utente, l’elettricità autoprodotta fluisce, attraverso la presa, direttamente nella rete elettrica dell‘abitazione ed è perciò disponibile nell‘intero appartamento.

Un altro degli aspetti più innovativi del sistema SolMate è la semplicità con cui è possibile sapere in ogni momento quanta energia solare rinnovabile viene fornita alla propria abitazione grazie all’app gratuita MySolMate. L’app permette di monitorare in tempo reale la produzione fotovoltaica, lo stato di carica della batteria e la quantità di elettricità immessa in rete, così da avere sempre tutto sotto controllo.

EET ha pensato a tutto, trovando il modo di rendere la tecnologia messa a punto dall’azienda accessibile a tutte le esigenze, sia gli utenti che hanno la possibilità di installare pannelli solari fissi sia quelli che, per la configurazione della propria abitazione, preferiscono scegliere soluzioni più mobili, ideali anche per piccoli balconi.

Alla base della gamma di prodotti di EET c’è SolMate, composto da una unità di accumulo a cui è possibile collegare due o quattro pannelli solari standard da adattare a diverse tipologie di abitazioni, che si tratti di una casa o di un garage, di un tetto, una terrazza o un ampio balcone.

A SolMate è stato affiancato anche un sistema pensato per i classici balconi, SolMate Flex, composto da una unità di accumulo e da quattro-otto pannelli fotovoltaici leggeri e semi-flessibili che possono essere facilmente installati in 30 minuti per mezzo di fascette da chiunque, senza la necessità di aver particolari abilità o competenze.

Chi, invece, ha già a disposizione dei pannelli fotovoltaici può scegliere la sola unità di accumulo, SolMate Naked, compatibile con la maggior parte dei pannelli comuni. Qualunque siano le proprie esigenze, quindi, SolMate di EET è la soluzione ideale per entrare nel mondo dell’energia solare domestica con facilità e senza costosi e complessi interventi di installazione. Il risparmio in termini di emissioni di CO2 è notevole, così come lo è in termini economici: l’energia solare è davvero alla portata di tutti.