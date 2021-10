Educazione finanziaria, venerdì segui il webinar di Wall Street Italia

In occasione del mese dell’Educazione finanziaria Wall Street Italia partecipa al ciclo di incontri online organizzati dal Comune di Senago dal titolo “Prenditi cura del tuo futuro”.

La redazione di Wall Street Italia interverrà nel corso del webinar “Proteggere ed investire i tuoi risparmi: tutto quello che ti serve conoscere” con contributi mirati dedicati alla gestione delle finanze e dell’economia delle famiglie.

L’evento si terrà venerdì 22 ottobre alle 20,30 in diretta streaming sui canali social del Comune di Senago e di Wall Street Italia.

L’importanza di questa manifestazione è stata sottolineata da Leopoldo Gasbarro, direttore di Wall Street Italia: “Per noi l’educazione finanziaria è il primo aspetto da cui partire. Proprio in questa direzione costruiamo il nostro magazine con scopi divulgativi e con un linguaggio semplice e accattivante ma soprattutto alla portata di tutti.

Per questo riteniamo che non si debba parlare di educazione finanziaria solo un mese all’anno. I programmi educativi devono essere sviluppati continuativamente così come noi stiamo facendo da anni: ogni giorno con l’informazione costante sul nostro sito e ogni mese con il magazine.”

II ciclo di incontri organizzato dal Comune di Senago è volto ad accrescere le competenze finanziarie, assicurative e previdenziali utili per affrontare al meglio le scelte finanziarie personali e familiari.