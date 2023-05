L’educazione finanziaria è un gioco da ragazzi al GOM23

“Dimmi e lo dimenticherò, insegnami e ricorderò, coinvolgimi e lo apprenderò”, diceva Benjamin Franklin, scienziato, letterato e politico statunitense. Un metodo particolarmente efficace in tal senso, grazie all’approccio ludico e all’uso di nuovi linguaggi, è la gamification, ossia l’applicazione delle dinamiche dei videogiochi per stimolare l’apprendimento. Un metodo d’insegnamento particolarmente utile per diffondere l’educazione finanziaria tra i giovani. E che sarà applicato nella seconda edizione di Game of Minds (GOM23), organizzato da SIAT (Società Italiana di Analisi Tecnica) e powered by Deloitte Consulting. Vediamo meglio in cosa consiste GOM23, di cui “Wall Street Italia” è media partner.

Cos’è Game of Minds 2023

Game of Minds 2023 è un progetto no-profit e ad alto impatto sociale che unisce il mondo istituzionale dei mercati finanziari e il mondo accademico, rappresentato da ricercatori, professori e studenti, per promuovere l’educazione finanziaria. Nel dettaglio, il concorso virtuale punta a diffondere le conoscenze sulla materia grazie a un approccio all’insegna della gamification e all’incontro tra mondo accademico e professionisti dei mercati finanziari. “L’educazione finanziaria è un tema di fondamentale importanza per la società moderna”, dichiara il vicepresidente di SIAT, Marco Mione. “Il nostro obiettivo è quello di promuoverla con un approccio autentico, schietto e informale”.

Gli ospiti di GOM23

L’evento prevede molti interventi di professionisti del settore, come Giovanna Zanotti, direttrice scientifica di ACEPI; Maurizio Bernardo, presidente di Assofintech; Davide Scutti, membro del Consiglio Direttivo di SIAT; Stefano Bargiacchi, head of digital in Directa sim; Jacopo Fiaschini, digital investing – head of flow products distribution Italy di Vontobel; Claudio Casadei, gestore di portafoglio di Optima sim; Antonio Sidoti, responsabile sud Europa di WisdomTree, Marco Doni di Joe Ross Italia, Massimo Siano di 21.co e diversi altri nomi noti come Davide Biocchi, Maurizio Mazziero e Francesco Caruso. Non mancheranno ospiti di livello internazionale come Wieland Arlt, presidente di IFTA (federazione internazionale degli analisti tecnici), Gregor Bauer e Jeffrey Gibby di Metastock.

Inoltre, Game of Minds prevede tra le sue iniziative il Trading & Investment Campus, con un’agenda riservata agli addetti ai lavori per esplorare insieme aspetti tecnici, novità del settore e visioni future. L’evento è anche aperto all’internazionalizzazione, e per questo sarà prevista la traduzione simultanea dell’evento offerta dal partner tecnico The Language Grid.

Come funziona

La sfida si svolgerà virtualmente e a Milano venerdì 26 maggio. La competizione consta in 3 round da 50 domande ciascuno. Durante il gioco, viene assegnato un punteggio per ogni risposta esatta. Per ogni risposta errata o mancata risposta, invece, viene sottratto un punteggio dal totale punti accumulati. Le classifiche sono definite dalla somma dei punteggi accumulati da ciascun partecipante nei round disputati. Dopo il terzo round, si terrà la premiazione.

Perché partecipare a GOM23

I primi tre studenti classificati vinceranno premi dedicati.

L’Università vincitrice riceverà una targa e la possibilità di effettuare un’intervista esclusiva nell’edizione speciale di “SIAT Magazine” dedicata al Game of Minds.

Altre menzioni speciali potranno essere definite extra regolamento per categorie particolarmente meritevoli.

I numeri della prima edizione

La prima edizione di Game of Minds si è tenuta nel maggio 2022. All’evento hanno partecipato 200 operatori dei mercati finanziari, 400 partecipanti in streaming, 300 studenti, 11 sponsor, 6 media partner e più di 40 università. Per un totale di 16 ore di streaming.

Come partecipare al GOM23

La partecipazione è gratuita e aperta agli studenti universitari di primo ciclo (laurea triennale o magistrale a ciclo unico) o secondo ciclo (laurea specialistica). Sono però esclusi dal concorso gli studenti non iscritti a un regolare corso di laurea, ovvero: studenti iscritti a master, corsi di formazione professionale, dottorati di ricerca, scuole di specializzazione e affini. GOM23 è aperto a studenti di tutti i corsi di laurea, perché le scelte economiche riguardano tutti.

Per iscriversi, basta inserire nel modulo di iscrizione nome, cognome, qualifica di studente e università cui si è iscritti. Ciascuno studente concorre sia individualmente, sia per l’università di appartenenza. Sei pronto a metterti in gioco? Clicca qui per iscriverti al GOM23!