Educazione finanziaria: al via l’iniziativa di Schroders “Investire fa bene. A te e agli altri”

“Investire fa bene. A te e agli altri” è il claim della campagna di comunicazione realizzata da Schrodersin Italia nel mese dell’Educazione finanziaria. Dieci pillole video animate visibili sul sito web dedicato investirefabene.it e tutte dedicate agli investimenti sostenibili, per un concentrato di nozioni educational, elementi razionali, trappole emotive da evitare e pregiudizi da sfatare: lo scopo è richiamare l’attenzione degli investitori finali a riflettere sui benefici che gli investimenti responsabili possono avere sia per il proprio portafoglio che in senso più ampio per il futuro chiesto a gran voce dalle nuove generazioni.

Un’iniziativa, quella di Schroders Italia, che segna un ulteriore passo avanti nell’impegno a promuovere l’educazione finanziaria iniziato diverso tempo fa dall’intero Gruppo. Una responsabilità che Schroders in passato ha già concretamente messo in campo con l’implementazione di tool concepiti per dare supporto ai consulenti finanziari nella relazione con i clienti, quali Investimente e InvestIQ.

Ora, con la nuova campagna “Investire fa bene. A te e agli altri”, Schroders Italia indirizza il suo impegno “all’ultimo miglio”, cioè direttamente agli investitori finali, che vengono così messi al centro della scena. Luca Tenani, Country Head Italy, Schroders, ha commentato: