L’economia non va in vacanza. Tutti gli eventi e i dati della settimana

Le città sono deserte e gli uffici mezzi vuoti. Ma l’economia non va in ferie e nemmeno i dati economici. Vediamo quali sono i più importanti, da seguire durante la settimana del 7-13 agosto 2023.

I dati più importanti sull’economia

Produzione industriale Germania

Il dato, uscito stamane alle 8, certifica un rallentamento dell’economia tedesca: – 1,5% mese su mese e -1,7% anno su anno. Entrambi i dati sono al di sotto del consensus.

Fiducia degli investitori europei

L’indice Sentix, che misura la fiducia degli investitori, in Europa è ancora negativo (-18,9), ma è migliore del dato precedente (-23,4) e delle attese (-22,5).

Inflazione Usa

Il dato uscirà giovedì nel primo pomeriggio. E’ atteso in salita dal 3% al 3,3% secondo il consenso degli economisti raccolto da Bloomberg. Per gli analisi di Mps, “tale rimbalzo dovrebbe essere sostenuto dal recente rialzo dei prezzi dei carburanti”. L’inflazione core (che esclude i costi di cibo ed energia) è, invece, attesa stabile al 4,8%, in linea con il dato di giugno.

Inflazione armonizzata Germania

Il dato, in uscita martedì mattina, è atteso invariato anno su anno al 6,2% e mese su mese allo 0,3%.

Pil Gran Bretagna

Il dato di crescita dell’Inghilterra del secondo trimestre 2023 dovrebbe confermare la stagnazione del paese: l’aspettativa infatti è che resti invariato allo 0,1%.

Inflazione Italia

In uscita giovedì, l’indice dei prezzi al consumo italiano è atteso invariato sia su base annua (6%), che trimestrale (0,1%). Ci si aspetta quindi una prosecuzione della decelerazione dell’inflazione, complice il calo dei prezzi energetici, dopo il rialzo del 6,4% di giugno.

Inflazione Francia

Il dato uscirà venerdì. Gli analisti si aspettano resterà stabile allo 0% mese su mese e al 4,3% anno su anno

Inflazione Spagna

Anche questo dato sarà reso noto venerdì. Anche qui l’attesa è che resti invariato: 0,1% mese su mese e 2,3% anno su anno. Ricordiamo che la Spagna a giugno è stato l’unico paese europeo con inflazione in calo dell’1,9%: il tasso più basso dal 2021, oltre che l’unico al di sotto dell’obiettivo del 2% della Bce.

Inflazione Cina

Nel paese del dragone i prezzi al consumo dovrebbero scendere dello 0,5%: il minimo dal 2020. Un dato osservato con attenzione dagli investitori, a fronte delle preoccupazioni per la crescita cinese.

Bce

Giovedì sarà pubblicato il bollettino economico della Bce. Quest’ultimo presenta le informazioni economiche e finanziarie che costituiscono la base per le decisioni di politica monetaria del Consiglio direttivo. Il bollettino viene pubblicato otto volte l’anno, due settimane dopo ogni riunione sulla politica monetaria. La pubblicazione del bollettino può avere un impatto sull’euro.

Stipendi Giappone

Il dato è sotto osservazione dopo le ultime mosse della Bank of Japan, che ha cambiato la politica di controllo dei rendimenti (YCC). Gli stipendi sono attesi al 3%: un livello al di sopra del quale la BoJ ritiene che le pressioni salariali possano avere un impatto sull’inflazione futura.

Le trimestrali

Novità importanti in arrivo anche sul fronte delle trimestrali. Segnaliamo da tenere d’occhio:

Tyson Foods (lunedì); Ups (martedì); Eli Lilly (martedì); Bayer (martedì); Porsche (martedì); Generali (mercoledì); E.On (mercoledì); Walt Disney (mercoledì); Siemens (giovedì); Allianz (giovedì); Deutsche Telekom (giovedì); RWE (giovedì); Unipol (venerdì).

Sotto i riflettori in particolare la trimestrale di Disney, con gli investitori dubbiosi sui business di streaming e tv, alla luce del rallentamento della crescita degli abbonati e degli scioperi degli attori.