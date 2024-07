Ecobonus auto: boom per l’elettrico, risorse esaurite in meno di 9 ore

E’ passato un mese dall’apertura, lo scorso 3 giugno, della piattaforma Ecobonus, il contributo messo a disposizione dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy per l’acquisto di veicoli non inquinanti, e sono state utilizzate il 61% delle risorse stanziate.

E’ il Ministero delle imprese e del made in Italy a rendere noti i dati sulle prenotazioni degli incentivi per l’acquisto di veicoli a basse emissioni inquinanti. Nel dettaglio l’84% dei beneficiari degli incentivi sono persone fisiche. Boom per l’elettrico, risorse esaurite in meno di 9 ore. Per usufruire dell’incentivo c’è tempo fino al 31 dicembre 2024.

Ecobonus auto 2024: quali sono gli incentivi

L’ecobonus è il contributo messo a disposizione per l’acquisto di

auto elettriche, ibride e a motore termico con un livello di emissioni fino a 135 gr/km di CO2

elettriche, ibride e a motore termico con un livello di emissioni fino a 135 gr/km di CO2 auto usate con un livello di emissioni fino a 160 gr/km di CO2

con un livello di emissioni fino a 160 gr/km di CO2 motocicli e ciclomotori elettrici e non elettrici di classe di omologazione uguale o superiore a Euro 5

elettrici e non elettrici di classe di omologazione uguale o superiore a Euro 5 veicoli commerciali ad alimentazione elettrica (BEV) e a idrogeno (FCEV); ad alimentazioni alternative (CNG-GPL mono e bifuel, Ibrido) e ad alimentazione tradizionale.

Il contributo è rivolto alle persone fisiche o giuridiche, che intendono acquistare veicoli non inquinanti. Sarà poi il concessionario a prenotarlo.

I dati resi noti dal Ministero: boom per l’elettrico

Secondo quanto reso noto dal Ministero, al 2 luglio, sono 118.015 le prenotazioni totali ammesse al beneficio fiscale, per un valore complessivo pari a quasi 421 milioni di euro: la cifra corrisponde al 61% delle risorse messe a disposizione. Gran parte delle richieste, oltre l’84%, sono state effettuate nei primi 30 giorni da persone fisiche, la restante quota è invece attribuibile a persone giuridiche. Dai dati elaborati da Invitalia – che gestisce la piattaforma per conto del Mimit – emerge che il peso delle rottamazioni è stato pari al 79% delle prenotazioni e che circa il 44% ha riguardato auto da Euro 0 a Euro 3. Oltre 1/4 delle risorse, il 26,7%, è stato richiesto da soggetti con ISEE inferiore a 30 mila euro.

Grande riscontro hanno avuto i bonus legati alle auto elettriche (0-20 g/km di CO2). In meno di 9 ore, con 25.273 prenotazioni, sono esauriti gli oltre 200 milioni di euro stanziati. Il 39% delle richieste ha previsto una contestuale rottamazione che, nella metà dei casi, ha riguardato auto fino a Euro 3. Il 61,7% delle prenotazioni è stato effettuato da persone fisiche. Di queste, il 25,9% è relativo a soggetti con basso ISEE, per un valore di bonus pari al 35,6% del totale prenotato. Per quanto riguarda il restante 38,3% delle prenotazioni di vetture elettriche fatte da persone giuridiche, si segnala che il 90% ha riguardato le imprese di autonoleggio.