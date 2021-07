Ecco le 100 banche più grandi del mondo. Vince la Cina

Ecco le 100 banche più grandi del mondo secondo la classifica annuale di S&P Global Market Intelligence

Le “Big Four” cinesi – Industrial & Commercial Bank of China, China Construction Bank, Agricultural Bank of China e Bank of China – hanno tutte occupato i primi posti nel 2021 come le quattro più grandi al mondo.

Insieme, hanno riportato un valore patrimoniale combinato di 17,321 trilioni di dollari, in crescita del 16,88% rispetto alla classifica del 2020.

Spinto dalla forte crescita del credito nel 2020, le attività combinate di tutte le 19 banche cinesi nella lista delle prime 100 sono cresciute del 17,66% nel periodo preso in esame, 10 delle quali sono aumentate di livello.

Il totale dei prestiti in yuan in essere presso le istituzioni finanziarie cinesi ha raggiunto un nuovo record alla fine del 2020, con un aumento del 12,82% rispetto all’anno precedente, poiché la Cina ha superato le altre principali economie nel riprendersi dalla pandemia mentre ruotava verso l’autosufficienza tecnologica e lo zero netto emissioni.

Le prime cinque istituzioni della classifica, che includono la giapponese Mitsubishi UFJ Financial Group al n. 5, sono rimaste invariate rispetto all’anno precedente. Il gigante con sede a Tokyo deteneva asset pari a $ 3.408 trilioni, in crescita del 17,80%.

100 banche più grandi del mondo, come varia la classifica

Tra i movimenti più importanti di quest’anno, JPMorgan Chase & Co. con sede negli Stati Uniti ha riconquistato il suo posto come il sesto istituto finanziario più grande del mondo. La più grande banca degli Stati Uniti ha superato HSBC, con sede nel Regno Unito, dopo aver riportato un aumento annuo delle attività del 26,00% entro la fine del 2020, fino a 3,386 trilioni di dollari. L’istituto con sede a Londra, al contrario, è sceso al n. 8 con un patrimonio di $ 2.984 trilioni.

Anche la francese BNP Paribas ha compiuto progressi sostanziali avanzando di due posizioni per diventare la numero 7 al mondo. La società con sede a Parigi ha visto il suo patrimonio salire a $ 3.080 trilioni alla fine del 2020, con un aumento del 26,80%.

Anche in Francia, l’unità bancaria del servizio postale La Poste, La Banque Postale, ha scavalcato il maggior numero di banche nella classifica. La società è salita di 47 posizioni nel 2020 dal n. 89 al n. 42, con un aumento delle attività di quasi $ 600,0 miliardi a $ 901,74 miliardi. La banca ha firmato un accordo nel 2020 per unire le sue attività di gestione patrimoniale a reddito fisso e assicurative con Natixis. Ha inoltre acquisito la quota del 35% del Gruppo Groupama nella joint venture La Banque Postale IARD, mentre all’inizio dell’anno aveva ottenuto l’autorizzazione per rilevare CNP Assurances e diventarne l’azionista di maggioranza.

Anche la banca spagnola CaixaBank è stata tra i protagonisti della lista, avanzando dal n. 65 al n. 45 grazie al suo accordo di fusione con Bankia.

Al contrario, i principali player brasiliani Banco Bradesco e Banco do Brasil hanno mostrato i maggiori cali nella classifica. Il Banco do Brasil, controllato dallo Stato, è sceso di 15 posizioni al n. 92, con $ 326,16 miliardi di attività, mentre Bradesco è sceso di 18 posizioni al n. 97, con 308,99 miliardi di attività. Un forte deprezzamento del real brasiliano, che era tra le valute dei mercati emergenti più colpite, ha spiegato il rapido riprezzamento delle attività se misurate in termini di dollari USA. Il real brasiliano ha perso il 29,21% del suo valore nel 2020 nei confronti del dollaro.

Sette delle dodici banche statunitensi nell’elenco hanno mostrato un miglioramento delle classifiche quest’anno.

La Cina continua ad ospitare il maggior numero di prime 100 banche, con 19 istituti che detengono complessivamente asset per un valore di 30,458 trilioni di dollari. I cosiddetti “Big Four” rappresentano più della metà di quel valore totale.

Seguono le banche statunitensi, con 12 istituti che detengono una dimensione patrimoniale complessiva di 15,538 trilioni di dollari.

Nonostante il fatto che la pandemia abbia colpito duramente il settore, il numero di banche nel mondo che hanno registrato una dimensione patrimoniale superiore a 1 trilione di dollari è aumentato da 29 a 39 nel 2020.