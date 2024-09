L’asset class con i rendimenti più interessanti dei prossimi cinque anni

Le criptovalute sono considerate tra le asset class più propense a generare rendimenti interessanti, corretti per il rischio, nei prossimi cinque anni. Così emerge da una nuova ricerca globale di Nickel Digital Asset Management, gestore di fondi di investimento in asset digitali in Europa, coinvolgendo investitori istituzionali e gestori patrimoniali di Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Svizzera, Singapore, Brasile ed Emirati Arabi Uniti, che gestiscono collettivamente circa 1.700 miliardi di dollari.

Investire in criptovalute: cosa dice la ricerca di Nickel Digital AM

Lo studio condotto con le società che investono nel settore degli asset digitali ha rilevato che quasi due terzi (66%) ritengono che le criptovalute offrano le migliori opportunità di rendimento corretto per il rischio, rispetto al 69% che sceglie il private equity e al 58% che sceglie le azioni statunitensi.

Nel dettaglio, agli investitori è stato chiesto di scegliere le cinque migliori asset class per i rendimenti corretti per il rischio nei prossimi cinque anni. E il 56% ha scelto le materie prime e il 54% le azioni europee. Tali investitori hanno riscontrato che il ruolo della criptovaluta come copertura contro l’inflazione e la prospettiva di rendimenti migliori rispetto ad altre classi di attivi sono i principali vantaggi per gli investimenti.

La crescente fiducia nel settore degli asset digitali è evidenziata dal fatto che un numero sempre maggiore di investitori ritiene che le criptovalute entreranno a far parte dell’allocazione di portafoglio degli investitori istituzionali – più di un terzo (35%) ritiene che ciò avverrà entro tre anni e il 5% prevede che ciò avverrà entro un anno. Circa il 65%, tuttavia, non si aspetta che ciò avvenga prima di tre anni o più.

Secondo la ricerca inoltre, gli investitori istituzionali dovrebbero aumentare le allocazioni nel settore degli asset digitali, con fondi pensione e fondi sovrani, che probabilmente aumenteranno i livelli di investimento nei prossimi due anni.