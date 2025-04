È l’ora della trattativa? Il focus a WSI Smart Talk alle 19

Nuovo appuntamento con WSI Smart Talk, in diretta oggi alle 19 sul nostro sito e i canali social. Al centro del confronto il tema caldo della guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina, con un interrogativo cruciale: dopo settimane di escalation e contromisure, si apre davvero la fase del negoziato? Un quesito importantissimo per il futuro dell’economia globale.

I temi della puntata

In particolare, nel corso della trasmissione, a cura di Leopoldo Gasbarro, analizzeremo le aperture diplomatiche emerse nelle ultime ore, i possibili scenari di compromesso e le conseguenze economico-finanziarie che un eventuale allentamento della tensione potrebbe generare sui mercati. A commentare la situazione ci sarà un panel di primo piano: Giuliano Noci, ProRettore per la Cina del Politecnico di Milano, Coleman Kendall, economista americano, Angelo Drusiani, Advisor di Ersel Banca Privata e Domenico Giordano, spin doctor e social media analyst di Arcadia.

Segui la diretta

Per chi volesse, come anticipato, dalle 19, sarà possibile seguire qui in diretta la nuova puntata di WSI Smart Talk.