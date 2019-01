Draghi: “Italia cresce meno, presto per manovra correttiva”

In un contesto di rallentamento generale della crescita europea, l’Italia registra una performance decisamente inferiore alle attese anche se è ancora troppo presto per dire se sia necessaria una manovra correttiva. Lo ha ribadito ieri il presidente della Bce Mario Draghi nel suo intervento alla commissione per gli Affari economici del Parlamento europeo.

“L’economia italiana sta crescendo meno che nel passato, meno del previsto, significativamente meno del previsto, e ciò sta accadendo in generale alla maggior parte, se non a tutti, i Paesi della zona euro. In Italia è più marcato”, ha detto Draghi parlando a Bruxelles. Il presidente della Bce ha aggiunto che al momento però “è troppo presto per dire se sia necessaria una manovra correttiva o un altro intervento del genere”.

Un capitolo a parte è dedicato al debito. Secondo il numero uno della Bce: