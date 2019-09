Dove studiare, i migliori MBA

Per chi ambisce a ricoprire posizioni di leadership nei settori banking e finanza, seguire un MBA alla SDA Bocconi, Politecnico di Milano, Luiss Business school può fare la differenza. Sono queste le tre le business school italiane presenti nell’ultima classifica redatta da QS, think-tank della formazione universitaria e manageriale che compila la classifica delle migliori università al mondo, che ha diffuso il ranking sui corsi Mba full-time.

Una classifica che vede confermata la prevalenza degli istituti accademici americani. Quasi la metà dei migliori 100 corsi Mba ha sede negli Stati Uniti, inclusi sette dei primi dieci. Dividono il trono, la Penn (Wharton) e Stanford. Tra le prime dieci spiccano Mit (Sloan), Harvard, Chicago (Booth), Uc Berkeley (Haas) e Northwestern (Kellogg).

Ma torniamo alle italiane. In particolare, la SDA Bocconi è al 23imo posto mondiale e decima in Europa, il Politecnico poco sotto la centesima posizione mondiale e 33esima in Europa, la Luiss è tra la 151esima e 200 posizione al mondo e 61 esima in Europa.