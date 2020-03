Disco verde al rinnovo del contratto bancari, ok dai sindacati

Via libera definitivo dai sindacati al rinnovo dei contratto nazionale dei bancari. Dopo il sì del comitato esecutivo dell’Abi dello scorso 16 gennaio, oggi è arrivato il disco verde anche dalle sigle sindacali Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin che, in una lettera firmata dai segretari generali, hanno comunicato di aver sciolto la riserva sull’ipotesi di rinnovo del contratto nazionale di lavoro firmata il 19 dicembre.

La decisione , si legge nella lettera inviata all’ABI “trae fondamento dal provvedimento del governo per l’emergenza coronavirus che ha vietato assembramenti e quindi ‘stoppa’ anche le assemblee dei lavoratori (in programma fino al 13 marzo) chiamati a esprimersi sull’accordo per il nuovo contratto. L’ipotesi di rinnovo è stata approvata a larghissima maggioranza dalle assemblee dei lavoratori fin qui svolte e le consultazioni illustrative proseguiranno appena possibile”.

Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin “hanno quindi chiesto all’Abi l’immediata applicazione del nuovo contratto, compresa la parte economica e i relativi arretrati”.

Nella busta paga di marzo arriverà così la prima tranche che è comunque a decorrere da gennaio. Il contratto porterà in busta paga un aumento di 190 euro a regime in tre parti: 80 euro la prima, 70 euro la seconda dal primo gennaio del 2021 e 40 euro dal primo dicembre del 2022.

Ma l’aumento economico rappresenta solo uno degli elementi del nuovo contratto. Tra le novità più importanti spiccano la cabina di regia e il comitato nazionale bilaterale sulla digitalizzazione, la riduzione degli inquadramenti che passano da 13 a 9 con un accorpamento dei due livelli delle due aree professionali più basse. A questo si aggiungono la regolamentazione a livello nazionale del lavoro agile e la formazione.