Disastro ambientale in Ohio. Cosa è successo

Venti carrozze ferroviarie, che trasportavano cloruro di vinile, sono deragliate in Ohio lo scorso 4 febbraio 2023. Da dieci giorni i pompieri stanno continuando a tenere sotto controllo la combustione: un disastro ferroviario a tutti gli effetti, dalle conseguenze ambientali devastanti. Ma che, fino ad oggi, non ha avuto la copertura mediatica adeguata.

Il disastro in Ohio

Continua a rimanere grave la situazione a East Palestine, un paese nelle vicinanze di Pittsburgh, nell’Ohio, Stati Uniti. Lo scorso 4 febbraio 2023 un treno, che stava trasportando anche cloruro di vinile, è deragliato.

L’incidente ha coinvolto venti delle cento carrozze del convoglio. Il carico ha preso fuoco ed ha dato origine ad alcune nubi tossiche. Le autorità hanno immediatamente evacuato gli abitanti, ai quali è stato permesso di rientrare nelle proprie abitazioni due giorni dopo.

Ricordiamo che il cloruro di vinile aumenta i rischi di cancro al fegato e l’insorgenza di altri tumori. In questi giorni i vigili del fuoco stanno gestendo una combustione controllata, in modo da evitare possibili deflagrazioni, che potenzialmente potrebbero essere più pericolose. Nell’aria, comunque, si sta continuando a diffondere del fosgene, che è un gas altamente tossico. Da alcuni abitanti della zona sono arrivate diverse segnalazioni, che hanno riferito di morie di pesci, animali ed uccelli fino a cento chilometri di distanza dall’incidente.

I rischi

La preoccupazione più grande è legata al disastro ambientale, che potrebbe andare ad intaccare direttamente il terreno e le falde acquifere di un’area particolarmente estesa intorno al deragliamento. Alcuni residenti della zona si sono già mossi per avviare una causa contro la compagnia ferroviaria Norfolk Southern: la richiesta è che la società assicuri il pagamento di esami ed eventuali cure per gli abitanti nel raggio di una cinquantina di chilometri. Dalla compagnia ferroviaria, per il momento, non sono arrivati dei commenti sull’azione legale. Alcuni residenti hanno già lamentato di mal di testa e diffuso malessere

Ad innescare ulteriori polemiche è stata la scarsa copertura giornalistica del fatto, da parte dei principali media statunitensi. Evan Lambert, giornalista di NewsNation, è stato arrestato per violazione di domicilio, e rilasciato dopo cinque ore, mentre stava iniziando una diretta dal luogo del disastro, in concomitanza con l’inizio della conferenza stampa del governatore dell’Ohio Mike DeWine.

Altre polemiche riguardano direttamente la pericolosità dei convogli di questo tipo, che possono recare gravi danni alla popolazione e all’ambiente. Secondo il Dipartimento dei trasporti degli Stati Uniti ogni anno negli Stati Uniti circa 4,5 milioni di tonnellate di sostanze chimiche tossiche viaggiano su rotaia e ogni giorno 12 mila vagoni attraversano città e paesi.