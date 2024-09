Debito pubblico italiano senza freni: +99 mld in sei mesi

Nel primi sei mesi dell’anno, il debito pubblico italiano è cresciuto di 99 miliardi. Una cifra che porta a 2.948 miliardi l’ammontare totale a fine giugno. E che rischia di crescere ancora entro fine anno. Secondo le stime di Mazziero Research, l’ammontare totale stimato si posizionerà nella forchetta tra 2.937 e 2.970 miliardi.

“Se una condotta di questo tipo fosse adottata da una semplice famiglia questa si troverebbe sul lastrico nel giro di qualche anno” si legge nella nota a corredo dell’ultimo Osservatorio trimestrale sul debito. “Sebbene uno Stato abbia modo di procrastinare la resa dei conti, emettendo titoli sui quali dovrà pagare interessi, prima o poi questa deriva dei conti e irresponsabile gestione presenterà il conto. Nessun Governo ha mai risposto di ciò, anzi ha sempre addossato le colpe a chi l’ha preceduto, ma poi quando una legislatura entra nella fase della maturità e non si vedono cambiamenti apprezzabili c’è poco da andare fieri”.

Crescita al rallentatore

In questo contesto, non aiuta la crescita. Secondo l’ufficio studi di Mazziero, se è vero che l’Italia sta mostrando una crescita migliore di altri Paesi, “resta il fatto che il PIL cresce dello zero virgola e ciò è insufficiente per sostenere un debito che ormai ha raggiunto i 2.950 miliardi. Il sentiero diventa sempre più ripido e non vorremmo che a un certo punto vi fosse un brusco risveglio”.

Dopo l’ultima rilevazione Istat del PIL del secondo trimestre, che ha visto un aumento rispetto alla stima preliminare che è stata portata dallo 0,2% allo 0,3%, Mazziero ha rivisto il PIL annuale 2024 allo 0,8% che si compone da una prosecuzione del +0,2% per il 3° trimestre e +0,1% per il 4° trimestre.