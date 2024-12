Dal risparmio all’investimento, Mossa e il ruolo chiave del Private Banking

Il Private Banking può e deve giocare un ruolo fondamentale nel veicolare i risparmi degli italiani verso l’investimento e l’economia reale, sostenendo la crescita delle imprese del Paese. Questo uno dei principali messaggi nell’intervista rilasciata ai nostri microfoni dall’AD di Banca Generali, Gian Maria Mossa, a margine dell’evento “Ricette di Innovazione” organizzato da Banca Generali al Politecnico di Milano.

L’importanza del Private Banking

In particolare, risparmio e investimenti verso l’economia reale è stato il “leit motiv” che ha accompagnato l’intero appuntamento, con il private banking e il private equity che diventano motore della competitività. Grazie al format “Ricette di Innovazione” operatori privati leader nei rispettivi settori come Banca Generali e Tamburi Investment Partners hanno incontrato gli studenti nelle aule del Politecnico di Milano per ragionare insieme di risparmio, competitività e crescita. E’ accaduto mercoledì 4 dicembre nella sede milanese di Bovisa (via La Masa) durante una lezione speciale tenuta dal professor Marco Giorgino, ordinario di Financial Markets & Institution e a due protagonisti del mondo bancario e finanziario: Gian Maria Mossa, amministratore delegato di Banca Generali e Giovanni Tamburi, fondatore di TIP.

L’obiettivo dell’evento

L’obiettivo di tale evento è quello di illustrare ai giovani studenti il contesto economico e finanziario, l’andamento dei mercati e in particolare raccontare come il private banking e il private equity possano essere uno stimolo per la crescita delle imprese e, in generale, come sia importante in questa fase riuscire a convogliare parte del risparmio privato verso le Pmi che rappresentano l’ossatura del Paese. Per riuscire nell’intento occorre percorrere la strada giusta e trovare nuove ricette.

L’intervista a Mossa

Di questo e altro abbiamo parlato nell’intervista con l’AD di Banca Generali, Gian Maria Mossa, guardala in versione integrale direttamente qui.