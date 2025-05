Da Banca Generali la nuova polizza multiramo Stile Esclusivo

Banca Generali ha lanciato sul mercato Stile Esclusivo, la sua nuova polizza multiramo a premio unico. Con questo strumento, la terza private bank italiana vuole mettere a disposizione dei suoi consulenti una piattaforma di investimento in grado di adattarsi alle diverse esigenze delle varie tipologie di clientela.

Attenta alle nuove esigenze della demografia

“Abbiamo disegnato una soluzione di investimento completa, che una vera e propria ‘suite’ del risparmio, completandolo con un ventaglio di servizi che ne fanno un prodotto davvero esclusivo”, spiega Andrea Ragaini, vicedirettore generale di Banca Generali. Il manager rimarca come lo spunto per la nuova soluzione sia arrivato da un’esigenza di adeguamento a un cambio di normativa, che è stato così trasformato in un’opportunità di innovazione.

“Siamo stati tra i primi ad adeguarci alle richieste dell’Ivass, che lo scorso marzo dello scorso anno aveva attenzionato i prodotti detti Mop (multi-opzione), invitando le Compagnie a costruire prodotti con Target Market definiti. Questo spunto ci ha portato a disegnare questa ‘suite’, che mette a disposizione dei clienti sia un’innovativa piattaforma di investimento, sia importanti contenuti a carattere di protezione e servizi legati alla salute”, continua Ragaini.

Questo nuovo assicurativo si inserisce in uno scenario diverso, dove le dinamiche di mercato e soprattutto quelle demografiche, portano a vede una crescente richiesta di protezione della clientela “La consulenza finanziaria non può prescindere dal prendere in considerazione una vita, e una vita attiva, sempre più lunghe. La probabile evoluzione del welfare pubblico e della spesa pensionistica, in questo scenario, impongono ai clienti di valutare scelte di protezione fino a ora trascurate. Copertura assicurativa e pianificazione finanziaria a lungo termine dovranno sempre più andare di pari passo, e combinarle sarà il vero valore aggiunto della consulenza professionale”, spiega Ragaini.

Polizza multiramo, come funziona

La polizza di basa su quattro pilastri. Il primo è quello finanziario, che combina diversi elementi per creare valore: a cominciare dalla componente di Ramo I, gestione separata che ha un obiettivo di rendimento certo del 2% al netto delle commissioni. A questo si aggiunge un elemento finanziario innovativo, costituito dai fondi interni assicurativi a gestione attiva affidati ai team dell’Asset Management di Banca Generali. “I nostri team interni negli anni si sono guadagnati la fiducia dei nostri private banker e dei clienti, e si aggiungono così alla terza componente del pilastro finanziario, rappresentata dagli oltre 50 fondi esterni dei nostri partner, tutti con performance persistentemente nel primo e secondo quartile, selezionabili da consulenti e cliente”, spiega il vicedirettore generale di Banca Generali.

Oltre all’aspetto finanziario, la nuova polizza di Banca Generali offre elementi di valore legati anche al tema della protezione. “Abbiamo esteso in modo rilevante la componente di protezione della polizza, attraverso maggiorazioni dell’importo che, in base all’età, vanno dal 10% al 50% del premio versato e che vengono pagate in caso di premorienza dell’assicurato e che si elevano ulteriormente in caso di infortunio. Un altro livello di protezione inedito è quello che assicura agli eredi, sempre in caso di premorienza dell’assicurato, il livello massimo toccato dal portafoglio di investimento della polizza in ogni anno solare. Integrazioni che, vale la pena ricordarlo, sono esenti da imposte”, illustra Ragaini.

A questi elementi di protezione del patrimonio si aggiunto i servizi legati alla salute. Questi includono una centrale operativa per teleconsulti medici disponibile 24/7, un servizio di telemedicina, per avere appuntamenti in videochiamata con specialista nelle 33 principali branche di medicina. Infine, il terzo servizio, vede la possibilità di ottenere sconti e priorità di prenotazione nelle oltre 13mila strutture convenzionate con Generali.

Infine, ci sono i servizi di prodotto. “Dal ribilanciamento del portafoglio, che dà la possibilità di spostare gradualmente parte degli investimenti dal Ramo I, la componente ad alta sicurezza, al Ramo III, che un maggiore potenziale di apprezzamento, alla funzione di decumulo che dà all’assicurato la possibilità di scegliere frequenza e importo in euro dei pagamenti, realizzando una forma di entrata personalizzata. E poi un servizio di riscatto programmato, che permette di restituire il valore della polizza agli eredi non in unica soluzione ma in periodi temporali differenti, fino a un massimo di 20 anni”, aggiunge Ragaini.

La polizza può essere sottoscritta solo dalle persone maggiorenni con un versamento minimo iniziale di 20mila euro in un’unica soluzione. È inoltre prevista la possibilità di effettuare versamenti periodici aggiuntivi a partire da 500 euro al mese.