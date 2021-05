Criptovalute: nasce nuovo exchange. Si chiama Bullish Global, tra i finanziatori Thiel

Rivoluzione in vista nel mondo delle criptovalute. Un altro exchange si sta per affacciare sulla scena: si chiamerà Bullish Global e sarà creato dal gruppo di software Block.One, grazie a investimenti di imprenditori della Silicon Valley del calibro di Peter Thiel (co-fondatore di PayPal).

A darne l’annuncio ufficiale proprio Block.one, sviluppatore di EOS, che ha spiegato in una nota che il nuovo sistema di scambio di criptovalute basato su blockchain è progettato per combinare le prestazioni, la privacy dell’utente e la conformità offerte dalla tecnologia del libro degli ordini centrale con i benefici per l’utente integrati verticalmente dell’architettura di mercato della finanza decentralizzata (DeFi).

Ricordiamo, a questo proposito, che secondo gli analisti di JPMorgan, il mercato della finanza decentralizzata è cresciuto da circa $ 15 miliardi a $ 65 miliardi dall’inizio dell’anno. I sostenitori dicono che la DeFi ha il potenziale per sconvolgere i mercati tradizionali costruendo un sistema che bypassa i ruoli di custodia, di registrazione e di negoziazione che sono tipicamente riservati a banche, broker o borse.

Bullish Global parte con oltre 10 miliardi di dollari di capitale

Ma torniamo a Bullish Global. L’impresa, gestita dalla società di software blockchain Block.one, ha raccolto fondi per oltre $ 10 miliardi in contanti e risorse digitali prima del suo lancio, previsto entro la fine dell’anno.

Bullish offrirà anche strumenti di finanza tradizionale come market making, gestione del portfolio e prestito, nuove funzionalità volte a dare liquidità alle risorse digitali.

Per la sua partenza, Bullish Global potrà contare su un capitale da 10 miliardi di dollari, di cui 100 milioni forniti da Blockone. Circa 300 milioni arrivano da un round di investimento, che ha visto coinvolti, tra gli altri, Peter Thiel, e Galaxy Digital. Peter Thiel, Alan Howard, Richard Li, e Christian Angermayer diventano anche advisor di Bullish Global.