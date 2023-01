Credit Suisse ha annunciato oggi una serie di cambi di personale in seguito all’uscita del co-responsabile delle sue operation di investment banking europeo. La banca svizzera, nel bel mezzo di una revisione che include lo spin-off della sua banca d’investimento in una nuova entità, ha scelto Giuseppe Monarchi e Steven Geller per subentrare a Cathal Deasy, che ha lasciato la banca pochi mesi dopo essere stata promosso a co-responsabile regionale della sua unità Investment Banking & Capital Markets (IBCM).

Monarchi è ora l’unico responsabile IBCM per l’Europa, il Medio Oriente e l’Africa (EMEA), mentre Geller è stato nominato unico responsabile globale di M&A. Inoltre, William Mansfield, Head of EMEA Consumer & Retail M&A, ha assunto le responsabilità di Deasy come Head of EMEA M&A.

L’uscita di Deasy, che è stata segnalata per la prima volta dal Financial News, è l’ultima di una serie di uscite, mentre Credit Suisse intraprende un piano per tagliare migliaia di posti di lavoro e spostare la sua attenzione dall’investment banking verso una gestione patrimoniale più stabile. Oltre alle promozioni, l’istituto di credito svizzero ha anche affermato di aver assunto il banchiere di Credit Agricole Gen Oba come co-responsabile di IBCM in Francia, Belgio e Lussemburgo.

Analisi tecnica del titolo Credit Suisse

Vigoroso rialzo per Credit Suisse, che ha chiuso la seduta di oggi in rialzo del 2%. Il titolo ha inaugurato la sessione con un forte gap e poi ha continuato a toccare nuovi massimi.

Tecnicamente la situazione di medio periodo continua a presentare una tendenza negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, soprattutto dopo la rottura del livello a 3,15. Se durante la sessione anche il massimo a 3,23 venisse rotto, allora lo spunto rialzista potrà continuare fino alla zona di resistenza individuata a 3,50. In caso contrario il prezzo potrebbe ritracciare per ritornare sui livello di supporto, prima a 3,15 e successivamente alla zona di supporta tra 3,00 – 3,05.