Covid, i 4 consigli per risparmiare durante la crisi

Nella prima metà dell’anno l’economia italiana ha ceduto il 14,7% del prodotto interno lordo, secondo quanto affermato a fine agosto dall’Istat. Il dato ha certificato le difficoltà attraversate dal Paese nel periodo attraversato dal lockdown, che, fra le altre cose, ha colpito i redditi di ampie fasce di popolazione.

Per attraversare i prossimi mesi, per i quali non può ancora essere esclusa la possibilità di una seconda ondata di contagi e di nuove restrizioni alla libertà di movimento è utile mettere in pratica una disciplina di risparmio più ferrea, che permetta di trarre il massimo dal contesto normativo e dalle proprie entrate.

Ecco alcuni suggerimenti per fare fronte alle difficoltà economiche poste dalla crisi-Covid.