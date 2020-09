Dieci oggetti da vendere per avere liquidità

Se sei alla ricerca di un modo facile e veloce per fare cassa, dai uno sguardo agli oggetti che circolano in casa e che non usi da anni. Ti renderai facilmente conto di quante cose non usi. Tempo fa Ebay aveva calcolato che ognuno possiede tra le mura di casa almeno 4mila euro di oggetti inutilizzati.

Disfarsi di oggetti e vestiti che non si usano più o liberarsi di regali ricevuti, ma che non sono apprezzati, è oggi un’operazione facile grazie ai numerosi siti web che si occupano nella compravendita dell’usato.

Ma non solo, nelle principali città ci sono negozi specializzati nella compravendita di prodotti tecnologici come l’iPhone o abbigliamento di lusso dei brand più famosi a prezzi che sono meno della metà di quelli nuovi. Basta avere tempo e voglia di cercarli.

I siti più consultati

Tra i più popolari siti web, oltre a eBay, anche Subito.it, Kijiji , Bakeka. Senza dimenticare Marketplace di Facebook, la pagina del celebre social network grazie alla quale è possibile mettere in vendita i propri oggetti inserendoli in una delle tante categorie disponibili.

Per scoprire quali sono gli oggetti di tendenza, ovvero quelli che si vendono più facilmente, basta guardare eBay e cercare tra le offerte “esaurite”.

In questo modo, avrai un’idea più chiara sugli articoli più acquistati, ma anche i prezzi a cui vengono venduti.

Ecco alcuni tra gli oggetti più venduti su Internet e nei negozi specializzati per l’usato:

TV e collezioni di dvd

figurine sportive

Abiti

Sneaker

Arredamento

Videogiochi e console

Biciclette e passeggini

Giocattoli

Prodotti di elettronica

Attrezzature per il fitness

Liberarsi delle cose che non si utilizzano più consente anche di avere più spazio in casa. Basta un sabato mattina dedicato a spulciare negli armadi o in garage per capire cosa possiamo vendere e avere liquidità da destinare a nuovi acquisti.

Non dimentichiamo l’automobile o lo scooter

Abbiamo citato una serie di prodotti e oggetti che abbiamo tutti in casa in casa ma è bene non dimenticare che la cosa che vendiamo sempre quando ne desideriamo una nuova è l’automobile.

Scopri quali sono i segreti per vendere bene uno dei prodotti a cui gli italiani non sanno rinunciare, leggi questo articolo.