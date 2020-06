Covid-19: studio ISS conferma circolazione virus già a dicembre

L’inizio della circolazione del virus in Italia potrebbe risalire a dicembre 2019, due mesi prima del caso paziente uno di Codogno, rilevato a febbraio. È già da allora infatti che sono state ritrovate tracce del virus SARS-CoV-2 nelle acque di scarico di Milano e Torino. È quanto mette in evidenza uno studio in via di pubblicazione dell’Istituto Superiore di Sanità realizzato attraverso l’analisi di acque di scarico raccolte in tempi antecedenti al manifestarsi della COVID-19 in Italia.

I campioni prelevati nei depuratori di centri urbani del nord Italia, sono stati utilizzati come ‘spia’ della circolazione del virus nella popolazione.

“Dal 2007 con il mio gruppo portiamo avanti attività di ricerca in virologia ambientale e raccogliamo e analizziamo campioni di acque reflue prelevati all’ingresso di impianti di depurazione”, ha spiegato Giuseppina La Rosa del Reparto di qualità dell’acqua e salute del Dipartimento di ambiente e salute dell‘Istituto superiore di sanità, che ha condotto lo studio in collaborazione con Elisabetta Suffredini del Dipartimento di sicurezza alimentare, nutrizione e sanità pubblica veterinaria. “Lo studio – prosegue La Rosa – ha preso in esame 40 campioni di acqua reflua raccolti da ottobre 2019 a febbraio 2020 e 24 campioni di controllo per i quali la data di prelievo (settembre 2018 – giugno 2019) consentiva di escludere con certezza la presenza del virus.

I risultati, confermati nei due diversi laboratori con due differenti metodiche, hanno evidenziato presenza di RNA di SARS-Cov-2 nei campioni prelevati a Milano e Torino il 18/12/2019 e a Bologna il 29/01/2020”. “Nelle stesse città”, prosegue l’esperta, “sono stati trovati campioni positivi anche nei mesi successivi di gennaio e febbraio 2020, mentre i campioni di ottobre e novembre 2019, come pure tutti i campioni di controllo, hanno dato esiti negativi”.