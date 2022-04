Cosa spinge le istituzioni a investire in Criptovalute?

In un’intervista con il giornalista Joe Hall, David Olsson, responsabile globale della distribuzione istituzionale di BlockFi, ha condiviso la sua opinione sullo stato dell’adozione istituzionale delle criptovalute.

BlockFi è una società di servizi finanziari che offre prodotti di gestione patrimoniale al dettaglio, come prestiti garantiti da criptovalute, conti interessi, carte di credito con premi in Bitcoin (BTC) e altro. Per gli investitori istituzionali la piattaforma proprietaria di BlockFi fornisce finanziamenti per l’efficienza del capitale, la capacità prendere in prestito monete per la copertura e lo shorting e infrastrutture di trading di livello istituzionale.

“Dell’80% dei primi 50 hedge fund del mondo con cui abbiamo parlato, tutti stanno intraprendendo una sorta di viaggio nel settore delle criptovalute”, afferma Olsson.

Alla domanda su eventuali tendenze interessanti tra i clienti istituzionali che adottano le criptovalute, Olsson ha detto:

“L’80% dei 50 migliori hedge fund del mondo con cui abbiamo parlato, stanno intraprendendo una sorta di viaggio nella cripto, come iniziare un trading desk o investono in società native di criptovalute gestite da persone di età compresa tra 25 e 30 anni che sanno come trarre profitti dai mercati delle criptovalute e gestire i rischi”. “È davvero una storia generazionale. I gestori patrimoniali non hanno la prospettiva naturale e nativa del digitale di qualcuno che è più giovane. Ma vediamo un enorme interesse”, ha riferito Olsson.

Sempre più istituzioni nel mercato delle Criptovalute

Olsson ha dichiarato che gli hedge fund si stanno preparando da tempo ad avventurarsi nelle criptovalute, visto il significativo aumento della liquidità e dell’istituzionalizzazione dello spazio nel corso degli anni. Secondo uno studio condotto da Fidelity lo scorso anno, il 70% degli istituti finanziari intervistati prevede di investire in criptovalute il prossimo anno, mentre il 90% ha dichiarato di volerlo fare nei prossimi cinque anni.

“Bitcoin ha avuto un ritorno in media di oltre il 100% all’anno negli ultimi 10 anni, rispetto a circa il 10% all’anno per le azioni negli Stati Uniti, quindi sta diventando troppo grande in termini di condivisione mentale per essere ignorato dalle persone”, ha aggiunto Olsson.

Olsson ha anche sottolineato che alcune istituzioni non si sentono a proprio agio poiché gli ecosistemi con un’elevata liquidità per le criptovalute non sempre hanno una regolamentazione adeguata a sostenerle.