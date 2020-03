Coronavirus, conferenza stampa del premier Conte (VIDEO)

Il premier Giuseppe Conte sta tenendo una nuova conferenza stampa con il ministro dell’economia Gualtieri.

Il presidente del consiglio ha firmato un nuovo Dpcm con il quale vengono girati 4,3 miliardi ai comuni italiani ai quali sono stati aggiunti 400 milioni con ordinanza della Protezione civile con il vincolo di utilizzare queste somme per le persone che non hanno i soldi per fare la spesa. Da qui nasceranno buoni spesa ed erogazioni di generi alimentari.

Parlando poi dei lavoratori, Conte ha chiarito che “la ministra Catalfo e l’Inps stanno lavorando senza soste. Vogliamo mettere tutti i beneficiari della cassa integrazione di potervi accedervi subito, entro il 15 aprile e se possibile anche prima”. “L’obiettivo è quello di azzerare la burocrazia, stiamo facendo l’impossibile”ha chiarito il premier.

Parlando delle proposte a livello europeo per far fronte all’emergenza economica il premier ha precisato che c’è un dibatto in corso sulle varie forme di aiuto ma ha chiarito che ora c’è un appuntamento con la storia e l’Europa deve dimostrare di essere in grado di rispondere a questa sfida. Non è una crisi asimmetrica di una singola nazione la crisi tocca tutte i Paesi membri.