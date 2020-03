Coronavirus: come gestire al meglio lo smartworking da casa

L’emergenza coronavirus ha portato molte conseguenze nel nostro paese tra cui quelle inevitabili sull’economia e sul mondo del lavoro. In quest’ultimo caso le aziende hanno deciso di adottare lo smartworking, il tele-lavoro da casa, per i loro dipendenti in attesa che l’epidemia passi.

Ma nella seconda settimana di misure straordinarie per l’emergenza Coronavirus emergono i primi segnali che il lavoro forzato da casa sta mettendo alla prova le aziende e i dipendenti. Così Methodos, società di consulenza società di consulenza specializzata nell’accompagnare le imprese nei processi di change management, rivela come lo smartworking, cioè lavoro intelligente ed efficace, rischia di trasformarsi in un’esperienza negativa.

Obbligare tutti a lavorare da casa improvvisamente non è smartworking – osserva il CEO di Methodos Alessio Vaccarezza –. L’esperienza nelle attuali circostanze eccezionali dimostra, ed è un bene, che si può lavorare da casa senza troppe difficoltà con alcune accortezze e attenzioni. Tuttavia, superato lo shock iniziale, il lavoro forzato a distanza palesa diversi svantaggi e c’è il rischio che un’analisi superficiale porti a credere che lo smartworking crei problemi. Non è così. Perché alla base del lavoro agile c’è la libertà. Libertà di scegliere di lavorare nelle modalità, tempi e posti più funzionali al raggiungimento degli obiettivi. Quindi l’imposizione forzosa e prolungata ne snatura l’essenza (…) Inoltre il “vero” smartworking non è mai 7 giorni su 7, e nemmeno è la forma di prestazione di lavoro prevalente (se non per alcune figure particolari).

Da qui Methodos individua gli effetti collaterali dello smart working da gestire con maggiore attenzione e le possibili soluzioni per uscirne vincenti.