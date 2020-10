Coronavirus, balzano a 3.678 i nuovi casi in Italia

Record per il numero di nuovi contagi da coronavirus oggi in Italia. Secondo quanto reso noto dal bollettino del Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile sono stati rilevati oggi 3.678 nuovi casi di contagio su 125.314 i tamponi effettuati. I nuovi contagi non erano cosi alti dallo scorso 16 aprile.

Il rapporto tra nuovi contagi e casi testati è di 4,57, ovvero 1 positivo ogni 22 tamponi effettuati su persone mai testate in precedenza.

I ricoverati in ospedale sono in totale 3.782, in aumento di 157 nelle ultime 24 ore. I pazienti in terapia intensiva salgono di 18 unità per un totale di 337. Sempre nella giornata di oggi i decessi comunicati sono stati 31 a fronte di 1.204 guariti.

Complessivamente i casi rilevati dall’inizio dell’epidemia salgono a 333.940 mentre il numero totale delle vittime è cresciuto a 36.061.

A livello di singole regioni il maggior numero di contagi si è registrato in Campania (544), seguita dalla Lombardia (520), Veneto (375), Lazio (357), Toscana (300) e Piemonte (287).

Il confronto con il 7 agosto

I nuovi casi continuano ad aumentare di giorno in giorno dopo la pausa estiva anche a fronte del maggior numero di tamponi effettuati.

Basti pensare che due mesi fa, il 7 agosto, i nuovi casi rilevati erano 552 a fronte di 59.196 tamponi effettuati.

Il rapporto tra nuovi contagi e casi testati era di 1,82, ovvero 1 positivo ogni 55 tamponi effettuati su persone mai testate in precedenza.

Sempre il 7 agosto i ricoverati in ospedale erano 779 e 42 quelli in terapia intensiva.