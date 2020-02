Goldman Sachs: “Impatto del coronavirus limitato, ecco le azioni su cui puntare”

Le borse asiatiche hanno scontato oggi il conteggio delle vittime del coronavirus di domenica: 97 morti che hanno segnato un nuovo record di vittime in una singola giornata. Il ribasso riflette in qualche modo il timore sul fatto che il peggio dell’epidemia non sia ancora passato. In attesa di capire quando il picco dei contagi sarà raggiunto (alcuni modelli affermano che ciò avverrà entro febbraio) Goldman Sachs si è già sbilanciata verso una previsione che, a fronte di molte preoccupazioni per l’economia globale, suona decisamente ottimista.

Secondo il team di analisti della banca d’affari guidato da David Kostin: l’impatto del coronavirus sarà temporaneo e a breve termine. Non solo: il ritardo sarebbe destinato ad essere colmato nei mesi successivi. “L’impatto della più ridotta crescita globale e nell’attività dell’economia americana nel 2020 sarà limitato in termini di utili per azione per le aziende dello S&P 500”, affermano gli analisti di Goldman Sachs.

La previsione è che l’economia Usa crescerà mezzo punto in meno a causa del coronavirus nel primo trimestre, ritardo che verrebbe poi recuperato nei due quarti successivi portando l’impatto finale a un modesto decimo di punto di crescita in meno.

Su quali settori e quali azioni puntare

Gli analisti di Goldman Sachs hanno precisato che l’impatto “limitato” del coronavirus potrà favorire essenzialmente due categorie di azioni:

“Gli investitori che ritengono che le conseguenze economiche del coronavirus saranno limitate”, hanno affermato, “dovrebbero aumentare l’esposizione alle azioni cicliche e sulle value stocks”. Le azioni cicliche sono quelle che si riferiscono ad aziende che tendono a registrare performance in linea con il ciclo economico (quando l’economia va male esse tendono a scendere più della media e viceversa); le value stocks, invece, sono quelle azioni il cui prezzo in rapporto in rapporto al valore o agli utili dell’azienda è particolarmente basso.

La nota di Goldman Sachs fa anche qualche nome sui titoli azionari più interessanti, sulla base delle ipotesi di contagio “moderato”: la società di semiconduttori Skyworks, il fornitore di servizi IT DXC, la società alberghiera Wynn Resorts, la società tecnologica Broadcom e la produttrice di macchinari da lavoro Caterpillar.