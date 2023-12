Copernico SIM si rifà il look

Copernico SIM S.p.a., Società di Intermediazione Mobiliare indipendente da gruppi bancari e assicurativi e, da agosto 2019, quotata sul segmento Euronext Growth di Borsa Italiana, ha annunciato il lancio della sua nuova identità aziendale, segnando un momento significativo nella sua evoluzione e crescita nel settore finanziario.

Dopo 23 anni di sviluppo con un impegno costante per l’innovazione e la qualità del servizio, Copernico SIM intende rendersi ancora più riconoscibile valorizzando ciò che l’ha sempre contraddistinta e resa una realtà unica sul mercato, e presenta la nuova immagine che rispecchia la sua visione dinamica, all’avanguardia e indipendente. Grazie a un nuovo logo e al suo primo payoff “Investire Liberi”, i valori e la struttura aziendale vogliono emergere ed essere percepiti in maniera inconfutabile.

Libertà, indipendenza, trasparenza, centralità del cliente, struttura a favore del benessere del consulente: questi sono i valori che Copernico SIM vuole trasmettere attraverso il rebranding. Il nuovo logo incorpora elementi che simboleggiano l’innovazione, la fiducia e la libertà di pensiero, riflettendo la filosofia aziendale anticipatrice delle esigenze finanziarie dei clienti in un’ottica controcorrente.

Non è solo il logo a rinnovarsi, ma anche il sito web. Le novità riguardano la grafica, che diventa dinamica e coinvolgente, e la valorizzazione delle pagine dedicate a ogni consulente, che si arricchiscono di contenuti e informazioni utili ai clienti per scegliere il professionista a loro più adatto. Anche i social network, da LinkedIn a Facebook e Instagram, propongono contenuti dall’immagine univoca e con lo scopo di divulgare notizie relative non solo all’attualità, ma anche alla Società e alle sue novità. Dal 2000, anno della sua fondazione, Copernico SIM si impegna a offrire una consulenza finanziaria centrata sul cliente, operando in totale assenza di conflitto d’interessi. La Società nasce dalla volontà di distinguersi radicalmente e strutturalmente nel campo degli investimenti. Con una struttura piatta, in contrapposizione con i classici modelli piramidali, entra nel mercato come una delle prime realtà italiane a offrire il multibrand puro e un servizio di pianificazione finanziaria cliente-centrica. Copernico SIM infatti non commercializza prodotti di casa ma ricerca e seleziona i prodotti sul mercato più adatti alle singole esigenze dei propri clienti grazie ad accordi stipulati con oltre 40 società di gestione del risparmio italiane ed internazionali che permettono alla Rete di distribuire circa 4.000 prodotti finanziari. In 23 anni la Società è cresciuta, includendo nuovi servizi nella propria offerta, per continuare a soddisfare in maniera sempre più attenta e rigorosa le esigenze dei clienti e raggiungendo così importanti traguardi, vincendo plurimi riconoscimenti e ottenendo la quotazione in Borsa Italiana nel 2019. L’azienda è determinata a mantenere gli elevati standard di eccellenza che l’hanno contraddistinta nel corso degli anni, continuando a guidare l’industria verso nuovi orizzonti.