Copernico Sim: patrimonio sale a 792 mln e studia possibili operazioni straordinarie

La rete di consulenti finanziari di Copernico Sim ha chiuso il 2024 con una raccolta netta di 20,1 milioni di euro che porta il portafoglio totale a 792,2 milioni di euro. Il patrimonio è allocato principalmente in strumenti di risparmio gestito e in prodotti assicurativi.

Grazie soprattutto all’attività di consulenza evoluta e ricezioni ordini il portafoglio allocato nella componente amministrata è cresciuto lo scorso anno di circa il 196% e la sua incidenza sul portafoglio complessivo è passata dal 3,25% all’8,65% al 31 dicembre 2024. La componete di portafoglio allocata in prodotti finanziari assicurativi è stabile mentre gli strumenti fondi comuni e i fondi pensione hanno registrato una crescita del 9,06%, rispetto al precedente esercizio. Nel 2024 il portafoglio medio per consulente finanziario è passato da 9,1 a 10,2 milioni.

Il conto economico ha registrato lo scorso esercizio un margine di intermediazione in crescita del 28%, attestandosi a 4,4 milioni di euro e si è chiuso con un utile netto di 219 mila euro.

Copernico Sim, le attese per il 2025

Nel corso del 2025, la struttura friulana di consulenza finanziaria proseguirà le attività di sviluppo e aggiornamento della struttura tecnologia, della propria rete di consulenti finanziari e dei servizi da offrire alla clientela. Inoltre Copernico Sim proseguirà le valutazioni anche circa possibili operazioni straordinarie che possano concorrere a migliorare il posizionamento sul mercato di riferimento e ad accelerare la crescita.