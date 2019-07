Copernico Sim, avviato il collocamento in vista della quotazione all’AIM

Copernico Sim, rete di consulenti finanziari indipendente nata a Udine nel 1999, si appresta a sbarcare sul listino AIM Italia di Borsa Italiana. La Sim, specializzata in consulenza finanziaria, ha avviato il collocamento di azioni e warrant che andranno a costituire il flottante necessario per la quotazione sul listino dedicato alle piccole e medie imprese.

Le azioni liberamente scambiabili dovrebbero raggiungere una quota fra il 20 e il 25%. E’ prevista un’offerta massima complessiva di 675.000 azioni che saranno ripartite tra collocamento istituzionale e collocamento privato.

La forchetta di prezzo per i titoli è stata fissata fra i 5,7 e i 7 euro. Il flottante raggiungerà una quota fra il 20 e il 25%.

Per quanto riguarda gli investitori retail, il collocamento è iniziato l’8 luglio e terminerà il 19 luglio 2019 per l’offerta retail fuori sede, mentre il 23 luglio 2019 si concluderà l’offerta retail in sede.

Le azioni, ha comunicato la società friulana in una nota, saranno negoziabili sull’AIM Italia per lotti minimi di negoziazione pari a 250 azioni, mentre l’adesione all’offerta sarà possibile solamente per un numero intero di lotti pari almeno a 750 azioni.

“L’obiettivo di Copernico è sfruttare il cambio epocale che ci porta la Mifid 2”, ha commentato Saverio Scelzo, presidente di Copernico (in foto), “il futuro, infatti, va verso una maggiore trasparenza e un migliore efficientamento dei prodotti e dei servizi finanziari offerti alla clientela. La Copernico SIM, che vanta 20 anni d’indipendenza, ha l’esperienza e le capacità per intercettare al meglio le nuove dinamiche di mercato.

Il Comitato investimenti di Copernico SIM, che vanta il contributo del Prof. Emanuele Carluccio, nella qualità di presidente, e del prof. Ugo Pomante, entrambi professionisti di riconosciuta esperienza nel settore, ha il compito di assistere i consulenti finanziari della società, la cui età media è fra le più basse del mercato, a soddisfare al meglio le sempre più complesse esigenze della clientela”.

Il codice ISIN delle azioni ordinarie Copernico è IT0005379406, il codice ISIN dei Warrant Copernico 2019- 2022 è IT0005379372.