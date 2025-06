Consultinvest: 30 consulenti finanziari diventano nuovi azionisti

In un mercato in cui il rapporto di fiducia è fondamentale, i consulenti finanziari di Consultinvest Sim vanno oltre il ruolo tradizionale del consulente, diventando veri partner dell’azienda. Donne e uomini, con competenza ed esperienza, offrono una consulenza di alta qualità supportata da una vasta gamma di servizi finanziari in architettura aperta e dai prodotti esclusivi della casa.

Quest’anno, trenta consulenti che hanno raggiunto gli obiettivi concordati e rispettato il vincolo quinquennale del patto di fedeltà diventeranno nuovi soci della Sim fondata da Maurizio Vitolo (nella foto), che ha superato i 4 miliardi di euro di masse in gestione.

Inoltre, Consultinvest Sim prevede di premiare, ogni tre anni, anche coloro che hanno già ricevuto precedenti assegnazioni: in questi tredici anni, alcuni consulenti finanziari hanno partecipato a più cicli, arrivando fino alla quarta assegnazione. La politica della società garantisce la possibilità di diventare azionisti a tutti i consulenti, inclusi i neofiti, fin dall’inizio del rapporto di collaborazione.

Le azioni, distribuite a titolo puramente gratuito, rappresentano oggi una quota che varia tra il 5% e il 10% del capitale sociale, sottolineando l’impegno di Consultinvest nel valorizzare le persone che ogni giorno contribuiscono al suo successo.