Consulenza finanziaria, gli impegni familiari frenano la carriera delle professioniste

Nel mondo della consulenza finanziaria le donne sono ancora sottorappresentate e sono solo il 20% degli iscritti all’Albo professionale tenuto dall’Ocf. Una ricerca condotta dall’università Bocconi e cofinanziata da Anasf e J.P. Morgan Asset Management ha cercato di spiegarne il perché.

Iscriviti alla Newsletter settimanale dedicata ai gestori e ai consulenti finanziari, con aggiornamenti sulle novità del settore. Iscriviti Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Consulenza finanziaria, il peso delle donne

Una prima osservazione evidenziata dallo studio è la netta differenza, tra uomini e donne, in termini di distribuzione tra fasce di reddito. Il “breadwinner” della propria famiglia è molto spesso un uomo (l’87,1% degli uomini contro il 46,9% delle donne). Un’ulteriore disparità si evidenzia in relazione al congedo parentale: il 90% circa dei professionisti non ha usufruito di alcun congedo per la nascita dell’ultimo figlio, mentre lo ha richiesto il 50% circa delle professioniste.

Relativamente agli aspetti di conciliazione tra vita personale e impegno lavorativo, è emerso che le donne hanno una maggiore difficoltà a concentrarsi sulle attività che riguardano il proprio lavoro a causa delle responsabilità familiari di cui si fanno carico. A livello di soddisfazione personale e professionale del campione, inoltre, gli uomini sono mediamente più soddisfatti della propria vita (una valutazione di 8.1 per il genere maschile rispetto a 7.9 del genere femminile su una scala da 1 a 10) e sono più realizzati professionalmente (un punteggio medio maschile di 8.1 rispetto a quello femminile di 7.7).

Secondo la ricerca questi dati dimostrano come – per le donne – sia la soddisfazione lavorativa che quella della vita personale diminuiscono con l’aumento della stanchezza e dei conflitti tra lavoro e vita privata, ma aumentano al crescere del reddito personale.

“Per J.P. Morgan A.M. la parità di genere nel mondo finanziario è una priorità da anni. Su un tema così importante è necessario continuare a fare rumore e analizzare le evidenze dal punto di vista accademico, che è un supporto indispensabile. Con Anasf abbiamo una relazione storica, e dallo scorso anno – in occasione del decennale della collaborazione dedicata alla formazione dei neo-consulenti finanziari – abbiamo deciso di dare un supporto concreto alle giovani professioniste destinando la borsa di studio intitolata ad Aldo Vittorio Varenna esclusivamente a loro”, ha affermato Andrea Aurilia, country head per l’Italia di J.P. Morgan A.M.

Le prospettive per i prossimi anni

L’indagine ha analizzato inoltre le prospettive medie, per i prossimi tre anni, in relazione alle aspirazioni di vita personale e lavorativa del campione, evidenziando come sia gli uomini che le donne ritengano mediamente probabile una progressione della carriera – in misura maggiore laddove non siano presenti figli nel nucleo familiare – mentre entrambi i generi credono sia poco probabile cambiare lavoro e avere dei figli.

Per quanto riguarda l’aspettativa di cambiare lavoro non emergono significative differenze né di genere né tra i gruppi, con e senza figli.